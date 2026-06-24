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Головна Новини дня У Польщі стартувала підготовка до конференції з відбудови України

У Польщі стартувала підготовка до конференції з відбудови України

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 13:20
У Гданську завтра пройде конференція з відбудови України
Премʼєр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Jack Taylor/Pool

У Польщі розпочалася підготовка до конференції з відбудови України. Вона відбудеться 25-26 червня у Гданську. Конференція пройде на тлі політичної напруги між Києвом та Варшавою.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 24 червня.

Конференція з питань відновлення України

Наразі між Польщею та Україною напружені політичні відносини, оскільки Київ назвав один зі своїх спецпідрозділів на честь Героїв УПА. Це не сподобалося польському президенту Каролю Навроцькому, який вирішив забрати в українського лідера Володимира Зеленського найвищу нагороду "Білий Орел". 

На конференції цього року Україну буде представляти премʼєрка Юлія Свириденко. Вона прибуде до Гданська 25 червня. 

Сьогодні будуть проходити події, які передуватимуть великій конференції. Зокрема, пройде захід, який організував фонд Віктора Пінчука. Запрошено багато гостей, серед яких віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, глава МЗС Андрій Сибіга та його польський колега Радослав Сікорський.

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"Загалом захід офіційно розпочнеться завтра, як я вже сказала, в тому числі з приїзду української делегації, яку очолить премʼєрка Юлія Свириденко. Нагадаю, що це вже п'ята конференція по відбудові України. Вона розпочалася з часів вторгнення Росії, проходила в Лондоні, проходила в швейцарському місці Лугану, проходила в Берліні, столиці Німеччини, торік вона проходила у Римі, столиці Італії, а цьогоріч, уже у Гданську", — розповіла Галина Остаповець.

Очікується, що будуть обговорювати відбудову України у тих сферах, в яких Росія завдає найбільших ударів. Зокрема, йдеться про енергетику, логістика та економіку.

А за інформацією ЗМІ, премʼєр Дональд Туск очікує на підписання щонайменше 200 договорів поміж українськими і польськими компаніями.

Як писали Новини.LIVE, прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на відсутність Володимира Зеленського на конференції в Гданську, присвяченій відбудові України. Він зазначив, що спокійно сприймає рішення Києва делегувати участь урядовій команді на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко.

Раніше Свириденко розповіла, що до складу української команди увійдуть представники бізнесу, керівник держкомпаній, представники громад, урядовці та парламентарі.

Польща Україна конференція Конференція з відновлення України у Гданську
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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