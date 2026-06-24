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Главная Новости дня В Польше началась подготовка к конференции по восстановлению Украины

В Польше началась подготовка к конференции по восстановлению Украины

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 13:20
В Гданьске завтра состоится конференция по восстановлению Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Jack Taylor/Pool

В Польше началась подготовка к конференции по восстановлению Украины. Она состоится 25–26 июня в Гданьске. Конференция пройдет на фоне политической напряженности между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 24 июня.

Конференция по вопросам восстановления Украины

В настоящее время между Польшей и Украиной сложились напряженные политические отношения, поскольку Киев назвал одно из своих спецподразделений в честь Героев УПА. Это не понравилось польскому президенту Каролю Навроцкому, который решил лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды "Белый Орел".

На конференции в этом году Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Она прибудет в Гданьск 25 июня.

Сегодня будут проходить мероприятия, предшествующие большой конференции. В частности, состоится мероприятие, организованное фондом Виктора Пинчука. Приглашено много гостей, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, глава МИД Андрей Сибига и его польский коллега Радослав Сикорский.

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"В целом мероприятие официально начнётся завтра, как я уже сказала, в том числе с прибытия украинской делегации, которую возглавит премьер-министр Юлия Свириденко. Напомню, что это уже пятая конференция по восстановлению Украины. Она началась со времени вторжения России, проходила в Лондоне, проходила в швейцарском городе Лугане, проходила в Берлине, столице Германии, в прошлом году она проходила в Риме, столице Италии, а в этом году — уже в Гданьске", — рассказала Галина Остаповец.

Ожидается, что будут обсуждать восстановление Украины в тех сферах, в которых Россия наносит наибольшие удары. В частности, речь идет об энергетике, логистике и экономике.

А по информации СМИ, премьер Дональд Туск ожидает подписания не менее 200 договоров между украинскими и польскими компаниями.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на отсутствие Владимира Зеленского на конференции в Гданьске, посвященной восстановлению Украины. Он отметил, что спокойно воспринимает решение Киева делегировать участие правительственной команде во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Ранее Свириденко рассказала, что в состав украинской делегации войдут представители бизнеса, руководители госкомпаний, представители общественности, правительственные чиновники и парламентарии.

Польша Украина конференция Конференция по восстановлению Украины в Гданьске
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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