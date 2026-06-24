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Туск прокомментировал отсутствие Зеленского на форуме в Гданьске

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Дата публикации 24 июня 2026 09:59
Туск прокомментировал отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Мартон Монус

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал отсутствие Владимира Зеленского на Гданьской конференции по восстановлению Украины. Он заверил, что не испытывает разочарования из-за решения Киева отправить в Польшу вместо президента правительственную делегацию во главе с премьер-министром Юлией Свириденко, с которой он находится на постоянной связи.

Об этом Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с главами правительств «Вышеградской группы», цитирует Новини.LIVE.

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Глава польского правительства Дональд Туск не видит поводов для ухудшения отношений после решения президента Украины Владимира Зеленского отказаться от личного участия в международной конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Гданьске.

Во время совместной пресс-конференции с главами правительств стран Вышеградской группы политик сообщил, что находится на постоянной связи с украинским премьер-министром Юлией Свириденко. По словам Туска, именно она предупредила его о том, что будет курировать работу украинских чиновников на этом мероприятии.

«Она сообщила мне, что возглавит делегацию. Итак, что касается меня, нет, я не разочарован. С моей точки зрения, это может даже означать более эффективное проведение конференции без лишних напряжений, и я считаю это жестом в пользу деэскалации напряженности», — резюмировал премьер-министр Польши.

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Варшава фиксирует усиление раздражения среди поляков и общий рост антиукраинских тенденций внутри страны. Ранее на эти опасные процессы уже обращал внимание министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который отмечал случаи травли украинских детей в учебных заведениях, а также открытые оскорбления и нападения на беженцев.

Дональд Туск подтвердил, что ему известно о таких настроениях в польском обществе, однако заверил, что не планирует спекулировать на этой теме ради улучшения избирательных показателей своей политической силы.

Он подчеркнул важность долгосрочных интересов государства, которые заключаются в сохранении стабильного партнерства с Киевом, несмотря на сложные страницы общей истории.

«Популярно это или нет — скажу честно: меня это сейчас не интересует. Я убежден, что долгосрочные интересы Польши заключаются в построении наилучших возможных отношений, основанных на видении будущего, а не на травмах прошлого. Хотя эта травма вполне оправдана, особенно с польской точки зрения», — заявил глава польского правительства.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Украина отказалась от визита Владимира Зеленского в Варшаву для встречи с президентом Польши Каролем Навроцким. Представители польских властей также предлагали альтернативный вариант в виде телефонного разговора между главами государств, однако Киев отклонил и это предложение. Такие изменения в графике лидеров произошли сразу после публичного скандала с лишением Зеленского польской государственной награды.

Пресс-секретарь Кабмина Адам Шлапка заверил, что форум состоится при любых условиях. По его словам, если Зеленский решит не ехать из-за политических разногласий, работу продолжит сформированная делегация чиновников, ведь вопрос привлечения инвестиций в восстановление остается критически важным для Украины.

Владимир Зеленский Дональд Туск Конференция по восстановлению Украины в Гданьске
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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