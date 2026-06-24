Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marton Monus

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував відсутність Володимира Зеленського на Гданській конференції з відбудови України. Він запевнив, що не відчуває розчарування через рішення Києва відправити у Польщу замість президента урядову делегацію під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, з якою він перебуває на постійному зв'язку.

Про це Дональд Туск сказав під час спільної пресконференції з главами урядів "Вишеградської групи", цитує Новини.LIVE.

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Голова польського уряду Дональд Туск не бачить приводів для погіршення відносин після рішення Президента України Володимира Зеленського відмовитися від особистої участі в міжнародній конференції з питань відновлення, яка відбудеться у Гданську.

Під час спільної пресконференції з керівниками урядів країн Вишеградської групи політик повідомив, що перебуває на постійному зв'язку з українською прем'єркою Юлією Свириденко. За словами Туска, саме вона попередила його про те, що куруватиме роботу українських посадовців на цьому заході.

"Вона мене поінформувала, що очолить делегацію. Отже, щодо мене, ні, я не розчарований. З моєї точки зору, це може навіть означати більш ефективне проведення конференції без зайвих напруг, і я вважаю це жестом на користь деескалації напруги", — резюмував прем'єр-міністр Польщі.

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Варшава фіксує посилення роздратування серед поляків та загальне зростання антиукраїнських тенденцій всередині держави. Раніше на ці небезпечні процеси вже звертав увагу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який відзначав випадки цькування українських дітей у навчальних закладах, а також відкриті образи та напади на біженців.

Дональд Туск підтвердив, що йому відомо про такі настрої у польському суспільстві, проте запевнив, що не планує спекулювати на цій темі задля покращення виборчих показників своєї політсили.

Він наголосив на важливості довгострокових інтересів держави, які полягають у збереженні стабільного партнерства з Києвом, попри складні сторінки спільної історії.

"Чи це популярно чи ні — я скажу чесно: це мене зараз не цікавить. Я переконаний, що довгострокові інтереси Польщі полягають у побудові найкращих можливих відносин, які базуються на баченні майбутнього, а не на травмах минулого. Хоча травма цілком виправдана, особливо з польської точки зору", — заявив керівник польського уряду.

Новини.LIVE інформували раніше, що Україна відмовилася від візиту Володимира Зеленського до Варшави для зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Представники польської влади також пропонували альтернативний варіант у вигляді телефонного дзвінка між главами держав, проте Київ відхилив і цю пропозицію. Такі зміни в графіку лідерів відбулися відразу після публічного скандалу з відкликанням польської державної нагороди у Зеленського.

Речник Кабміну Адам Шлапка запевнив, що форум відбудеться за будь-яких умов. За його словами, якщо Зеленський вирішить не їхати через політичні розбіжності, роботу продовжить сформована делегація посадовців, адже питання залучення інвестицій у відбудову залишається критично важливим для України.