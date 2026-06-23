Чи буде Зеленський на Конференції з відновлення України

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Уряд Польщі не отримував інформації про те, що президент України Володимир Зеленський може пропустити Конференцію з відновлення України. Захід має відбутися цього тижня у Гданську.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на речника польського уряду Адама Шлапку в ефірі Polsat News.

Польща не підтверджує відсутність Зеленського на конференції з відновлення України в Гданську

За словами речника польського уряду, захід відбудеться у запланованому форматі, і наразі немає підтверджень, що український президент не братиме в ньому участі.

"Ми не маємо інформації про те, що президента не буде", — зазначив Шлапка, коментуючи питання можливого приїзду Зеленського.

Водночас він додав, що навіть у разі відсутності президента України конференція все одно відбудеться, а українська делегація буде представлена, оскільки йдеться про питання відбудови країни.

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Речник польського уряду також зазначив, що українська сторона ще обговорює формат участі у заході.

"Ми знаємо, що там ще обговорюють це питання. Конференція безперечно відбудеться, і українська делегація буде присутня", — сказав він.

Окремо Шлапка наголосив на важливості участі польської сторони та підкреслив, що конференція має зосереджуватися на економічних питаннях і практичній роботі з відновлення України.

Він також визнав, що напруженість у польсько-українських відносинах може вплинути на атмосферу переговорів, однак наголосив на важливості діалогу між країнами.

Новини.LIVE повідомляли, що на думку економіста Олега Пендзина, нинішнє загострення у відносинах між Україною та Польщею є радше тимчасовим інструментом внутрішньої передвиборчої політики польських політиків. Водночас він зазначає, що українська логістика вже зазнає втрат через двомісячне блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні.

Новини.LIVE інформували, що українська сторона не підтримала проведення запланованої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у Варшаві. Після контактів між сторонами також розглядалася можливість телефонної розмови між лідерами.