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Главная Новости дня В Польше нет данных об отсутствии Зеленского на конференции в Гданьске

В Польше нет данных об отсутствии Зеленского на конференции в Гданьске

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 11:26
Будет ли Зеленский присутствовать на Конференции по восстановлению Украины
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Правительство Польши не получало информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский может пропустить Конференцию по восстановлению Украины. Мероприятие должно состояться на этой неделе в Гданьске.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку в эфире Polsat News.

Польша не подтверждает отсутствие Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске

По словам пресс-секретаря польского правительства, мероприятие пройдет в запланированном формате, и на данный момент нет подтверждений того, что украинский президент не примет в нем участия.

"У нас нет информации о том, что президента не будет", — отметил Шлапка, комментируя вопрос о возможном приезде Зеленского.

В то же время он добавил, что даже в случае отсутствия президента Украины конференция все равно состоится, а украинская делегация будет представлена, поскольку речь идет о вопросах восстановления страны.

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Пресс-секретарь польского правительства также отметил, что украинская сторона еще обсуждает формат участия в мероприятии.

"Мы знаем, что там еще обсуждают этот вопрос. Конференция, безусловно, состоится, и украинская делегация будет присутствовать", — сказал он.

Отдельно Шлапка подчеркнул важность участия польской стороны и отметил, что конференция должна сосредоточиться на экономических вопросах и практической работе по восстановлению Украины.

Он также признал, что напряженность в польско-украинских отношениях может повлиять на атмосферу переговоров, однако подчеркнул важность диалога между странами.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению экономиста Олега Пендзина, нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Польшей является скорее временным инструментом внутренней предвыборной политики польских политиков. В то же время он отмечает, что украинская логистика уже несет потери из-за двухмесячной блокировки грузовиков "Укрпочты" на границе.

Новини.LIVE сообщали, что украинская сторона не поддержала проведение запланированной встречи президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого в Варшаве. После контактов между сторонами также рассматривалась возможность телефонного разговора между лидерами.

Владимир Зеленский Польша конференция
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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