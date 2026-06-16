В Украине увеличили объемы строительства новой генерации до 1,5 ГВт

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Минэнерго

Кабинет министров обновил условия для инвесторов, планирующих строительство новых объектов распределенной генерации в Украине, и учредил специальную конкурсную комиссию под руководством первого заместителя министра энергетики. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, от бизнеса теперь требуют возводить только защищенные энергообъекты мощностью от 10 МВт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дениса Шмыгаля.

Днепровский энергоузел укрепят дополнительной генерацией

Днепровский энергоузел получит дополнительную защиту и внутренний резерв прочности благодаря увеличению мощностей новой генерации в прифронтовой Днепропетровской области. Кабинет министров пересмотрел условия второго этапа профильного конкурса для частных компаний и увеличил общий объем будущих энергообъектов с первоначальных 1322 МВт до 1505 МВт.

Решение было принято в связи с расширением регионального квотного лота для Днепропетровской области на 183 МВт, чтобы снизить риски для местной сети.

«Укрепляем энергетическую устойчивость регионов. Расширили объем строительства новой генерации по конкурсу до более 1,5 ГВт и создали конкурсную комиссию», — заявил Денис Шмыгаль.

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Также глава Минэнерго заявил, что для организации отбора и контроля за строительством по приказу уже создали Комиссию по проведению конкурса на строительство генерирующей мощности. Ею будет руководить первый заместитель министра энергетики, который в ближайшее время утвердит ее именной состав.

Также при разработке критериев второго этапа правительство полностью пересмотрело правила и учло актуальные предложения представителей украинского бизнеса.

«Для второго этапа мы учли предложения бизнеса и обновили правила. Теперь каждый объект должен иметь гарантированную мощность не менее 10 МВт и обязательно быть оснащен вторым уровнем защиты. Победитель также берет на себя обязательство построить необходимую мощность в четко определенные сроки, а государство обеспечивает для этого необходимые стимулы и условия», — пояснил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Со своей стороны государственные институты гарантируют предоставление всех необходимых условий и финансово-административных стимулов для бизнеса. Предыдущий первый этап этого отбора завершился в конце прошлого года с общим результатом гарантированных проектов на уровне 78,1 МВт. Весьзапланированный объем новых станций второго этапа должны полностью ввести в эксплуатацию до конца 2027 года.

Новини.LIVE писали ранее, что в начале июня народный депутат Леся Забуранная в эфире Ранок.LIVE заявила, что прямое восстановление крупных теплоэлектростанций во время войны является неэффективным. Российские военные знают координаты этих объектов и будут наносить по ним удары снова, поэтому Украине нужно срочно изменить подход к восстановлению инфраструктуры.

Примером таких изменений уже является Харьков, который активно готовится к зиме в условиях постоянных атак. Городские власти совместно с государством создают там автономные системы отопления, а параллельно развивают подземную инфраструктуру для безопасного обучения детей.

В то же время украинская энергетика столкнулась с другой серьезной проблемой — острой нехваткой работников. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире Вечер.LIVE рассказал, что из-за низких зарплат и оттока кадров предприятия вынуждены искать специалистов даже среди пенсионеров и людей с инвалидностью.