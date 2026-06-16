В Україні збільшили обсяги будівництва нової генерації до 1,5 ГВт

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: Міненерго

Кабінет міністрів оновив умови для інвесторів, які планують будувати нову розподілену генерацію в Україні, та заснував спеціальну конкурсну комісію під керівництвом першого заступника міністра енергетики. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, від бізнесу тепер вимагають зводити лише захищені енергооб'єкти потужністю від 10 МВт.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Дениса Шмигаля.

Дніпровський енерговузол підсилять додатковою генерацією

Дніпровський енерговузол отримає додатковий захист та внутрішній резерв міцності завдяки збільшенню потужностей нової генерації у прифронтовій Дніпропетровській області. Кабінет міністрів переглянув умови другого етапу профільного конкурсу для приватних компаній та збільшив загальний обсяг майбутніх енергооб'єктів з початкових 1322 МВт до 1505 МВт.

Рішення ухвалили через розширення регіонального квотного лоту для Дніпропетровщини на 183 МВт, щоб зменшити ризики для місцевої мережі.

"Посилюємо енергетичну стійкість регіонів. Розширили обсяг будівництва нової генерації за конкурсом до понад 1,5 ГВт та створили конкурсну комісію", — заявив Денис Шмигаль.

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Також глава Міненергот заявив, що для організації відбору та контролю за будівництвом за наказом вже створили Комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Нею керуватиме перший заступник міністра енергетики, який найближчим часом затвердить його поіменний персональний склад.

Також під час розробки критеріїв другого етапу уряд повністю переглянув правила та врахував актуальні пропозиції представників українського бізнесу.

"Для другого етапу ми врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови", — пояснив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зі свого боку державні інституції гарантують надання всіх необхідних умов та фінансово-адміністративних стимулів для бізнесу. Попередній перший етап цього відбору завершився наприкінці минулого року із загальним результатом прогарантованих проєктів на рівні 78,1 МВт. Весь запланований обсяг нових станцій другого етапу мають повністю ввести в експлуатацію до кінця 2027 року.

Новини.LIVE писали раніше, що на початку червня народна депутатка Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE заявила, що пряме відновлення великих теплоелектростанцій під час війни є неефективним. Російські військові знають координати цих об'єктів і будуть бити по них знову, тому Україні потрібно терміново змінити підхід до відбудови інфраструктури.

Прикладом таких змін уже є Харків, який активно готується до зими в умовах постійних атак. Міська влада разом із державою створює там автономні системи опалення, а паралельно розвиває підземну інфраструктуру для безпечного навчання дітей.

Водночас українська енергетика зіткнулася з іншою серйозною проблемою — гострою нестачею працівників. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Вечір.LIVE розповів, що через низькі зарплати та відтік кадрів підприємства змушені шукати фахівців навіть серед пенсіонерів і людей з інвалідністю.