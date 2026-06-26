Експерт оцінив ситуацію з можливими відключеннями електроенергії влітку

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні влітку не очікують масових графіків відключень електроенергії. Водночас у години пікового навантаження можливі локальні обмеження у окремих регіонах.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, передає Новини.LIVE.

Які відключення електроенергії можливі влітку

За словами Рябцева, у періоди пікового навантаження через спекотну погоду можливі локальні обмеження електропостачання в окремих регіонах, однак загальнонаціональний дефіцит електроенергії не прогнозується.

Експерт зазначив, що потенційні відключення можуть виникати лише у разі перевантаження обладнання, негоди або як превентивний захід у випадку загроз ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Можливі також превентивні вимкнення в разі, якщо Сили оборони України побачать загрозу ударів Російської Федерації по енергетичних об’єктах. Також можливі аварійні вимкнення після негоди. Але графіки стабілізаційних відключень по всій території України — це малоймовірний сценарій", — додав він.

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Водночас експерт наголосив, що в разі температури близько +35°C і вище в окремих регіонах справді можуть вводитися тимчасові обмеження споживання у години максимального навантаження.

"В пікові години можливе обмеження енергопостачання, але не по всій території України, а в окремих регіонах. Якщо температура триматиметься на рівні +35 градусів і вище, такі сценарії можливі", — пояснив експерт.

Також Рябцев додав, що аварійні ситуації можливі через технічні несправності або погодні фактори, однак підстав для масштабного дефіциту електроенергії наразі немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що у разі різкого підвищення температури влітку в окремих регіонах України можливе повернення тимчасових відключень електроенергії. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, через зростання споживання електрики Київ, Одеса, Дніпропетровщина та прифронтові області можуть залишатися без світла орієнтовно по 2–3 години на добу.

Як повідомляли Новини.LIVE, влітку в Україні можливе повернення графіків відключення електроенергії, однак вони будуть менш жорсткими, ніж у зимовий період. За словами очільника правління "Укренерго" Віталія Зайченка, ризики тривалих блекаутів з боку РФ знижуються, тож противнику буде складніше залишити українців без світла на тривалий час.