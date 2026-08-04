У Сумах через удар російських КАБ загинули троє людей, ще четверо постраждали

Наслідки російської атаки. Фото: Сумська ОВА

У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули троє людей — дві дівчинки віком 5 і 10 років та літня жінка.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Росія випустила по Сумах шість керованих авіабомб

Тіла дітей рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. За словами Григорова, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес.

Пост Олега Григорова. Фото: скриншот

Внаслідок атаки у місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки й нежитлові споруди. На місці продовжують працювати екстрені служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілу.

За уточненою інформацією, російська армія застосувала шість керованих авіабомб, які влучили по цивільній інфраструктурі Сум. Водночас, за даними Сил протиповітряної оборони, ще дві російські авіабомби вдалося збити на підльоті до населених пунктів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 28 липня російські війська завдали ударів по Сумській області. Під ворожим обстрілом опинилися Суми та Недригайлів. Унаслідок атаки загинули троє людей, серед яких двоє дітей, ще четверо звернулися по медичну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська ввечері 26 липня завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, у частині міста виникли перебої з електро- та водопостачанням. Також повідомлялося про постраждалих.