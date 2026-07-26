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Головна Новини дня РФ атакувала дронами ферму на Сумщині: загинули корови, є поранені тварини

РФ атакувала дронами ферму на Сумщині: загинули корови, є поранені тварини

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 15:22
Удар по фермі на Сумщині 26 липня — загинули корови
Наслідки обстрілу ферми на Сумщині. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Російські війська 26 липня завдали дронового удару по фермі одного з виробників молока Сумщини. Внаслідок обстрілу у Дубов’язівській громаді загинули корови та є поранені тварини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Удар по фермі на Сумщині

"Із вечора росіяни атакують безпілотниками ферму одного з виробників молока Сумщини. Внаслідок атак по молочно-товарній фермі у Дубов’язівській громаді загинули корови, є поранені тварини", — розповів Григоров.

За його словами, працівники виявили поруч із загиблою твариною на території господарства двигун від реактивного БпЛА. За попередньою інформацією, люди не постраждали. 

Очільник ОВА зазначив, що це цивільне підприємство, яке навіть в умовах війни продовжує працювати та виробляти молоко. Ворог свідомо нищить господарства, майно та результати людської праці.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, за тиждень РФ випустила по Україні 1700 БпЛА та 95 ракет. Президент наголосив, що для захисту українців партнери мають своєчасно передавати системи ППО та ракети-перехоплювачі.

Так, у ніч проти 26 липня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок атаки виникла пожежа у торговельному центрі.

Сумська область обстріли фермери
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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