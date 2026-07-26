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Главная Новости дня РФ атаковала дронами ферму на Сумщине: погибли коровы, есть раненые животные

РФ атаковала дронами ферму на Сумщине: погибли коровы, есть раненые животные

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 15:22
Удар по ферме в Сумской области 26 июля — погибли коровы
Последствия обстрела фермы в Сумской области. Фото: t.me/hryhorov_oleg

26 июля российские войска нанесли удар с помощью дронов по ферме одного из производителей молока в Сумской области. В результате обстрела в Дубовязовской общине погибли коровы, а также есть раненые животные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

Удар по ферме в Сумской области

"С вечера россияне атакуют беспилотниками ферму одного из производителей молока в Сумской области. В результате атак на молочно-товарную ферму в Дубовязовской громаде погибли коровы, есть раненые животные", — рассказал Григоров.

По его словам, работники обнаружили рядом с погибшим животным на территории хозяйства двигатель от реактивного БпЛА. По предварительной информации, люди не пострадали.

Глава ОВА отметил, что это гражданское предприятие, которое даже в условиях войны продолжает работать и производить молоко. Враг сознательно уничтожает хозяйства, имущество и результаты человеческого труда.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, за неделю РФ запустила по Украине 1700 БпЛА и 95 ракет. Президент подчеркнул, что для защиты украинцев партнеры должны своевременно поставлять системы ПВО и ракеты-перехватчики.

Так, в ночь на 26 июля Россия атаковала Кривой Рог. В результате атаки в торговом центре возник пожар.

Сумская область обстрелы фермеры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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