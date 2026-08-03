Знищення АЗС на Сумщині: військова логістика перейшла на бензовози

Пожежа на АЗС в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

Через цілеспрямовані російські удари по паливній інфраструктурі на Сумщині повністю знищена мережа транзитних автозаправних станцій. Станом сьогодні російські війська знищили усі придорожні комплекси на глибині понад сотню кілометрів від обласного центру, через що військова логістика та комунальні служби екстрено змінили формат роботи і перейшли на використання бензовозів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав політолог Віктор Бобиренко.

Російські війська розбили всі АЗС на трасах Сумщини

Постійні російські атаки призвели до критичних руйнувань цивільної інфраструктури на ключових логістичних маршрутах північно-східних регіонів. Аби підтримувати життєдіяльність міст та забезпечувати потреби армії після знищення стаціонарних заправок, комунальні підприємства і військові підрозділи повністю перейшли на мобільні комплекси. Деталями такої вимушеної адаптації поділився політолог Віктор Бобиренко в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Експерт зазначив, що через тотальну небезпеку та дефіцит вцілілих об'єктів змінилися і звички звичайних водіїв, які намагаються мінімізувати кількість зупинок для дозаправлення.

"Теж на моєму мікрорайоні вже жодної АЗС не зосталося, їх було чотири, ну вже більшої половини нема. Але виходячи з того, що військових заправляють з мобільних АЗС, ну просто з бензовозів і комунальний транспорт так само", — розповів Бобиренко.

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Ворожі обстріли охоплюють величезні площі, вибиваючи інфраструктуру далеко від лінії зіткнення чи державного кордону. За даними політолога, знищення придорожніх транзитних комплексів фіксується не лише в Сумській області, а й на територіях сусідніх областей, що вже перетворилося на стабільну тенденцію.

"Мало того, вони вибили в глибину, під Недригайловим, це 700 кілометрів від Сум, вибили. Тобто на глибині вже понад 100 кілометрів всі придорожні транзитні вибиті, так само, як між містами Харкова і Полтави, там скільки їх є між містами, вони вибиті. Це звичайне явище", — констатував гість ефіру.

Новини.LIVE зазначали, що Сумська область щоденно перебуває під російськими обстрілами. У поліції прокоментували наслідки російських ударів впродовж минулої доби. Відомо, що від атак поранення різного ступеня важкості дістали п'ятеро людей.

За прогнозами, вартість бензину в країні може зрости до 150 гривень за літр. Головною причиною ймовірного цінового стрибка залишається дефіцит і порушення традиційних маршрутів постачання, що змушує імпортерів переорієнтовувати логістику та везти пальне зі значно віддаленіших напрямків, що суттєво здорожчує його транспортування.