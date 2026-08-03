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Главная Новости дня В Сумской области уничтожены все придорожные АЗС на ключевых трассах

В Сумской области уничтожены все придорожные АЗС на ключевых трассах

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 09:12
Уничтожение АЗС в Сумской области: военная логистика перешла на бензовозы
Пожар на АЗС в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

В результате целенаправленных российских ударов по топливной инфраструктуре в Сумской области полностью уничтожена сеть транзитных автозаправочных станций. По состоянию на сегодня российские войска уничтожили все придорожные комплексы на расстоянии более ста километров от областного центра, из-за чего военная логистика и коммунальные службы в экстренном порядке изменили формат работы и перешли на использование бензовозов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил политолог Виктор Бобиренко.

Российские войска разгромили все АЗС на трассах Сумской области

Постоянные российские атаки привели к критическим разрушениям гражданской инфраструктуры на ключевых логистических маршрутах северо-восточных регионов. Чтобы поддерживать жизнедеятельность городов и обеспечивать потребности армии после уничтожения стационарных заправок, коммунальные предприятия и воинские подразделения полностью перешли на мобильные комплексы. Подробностями такой вынужденной адаптации поделился политолог Виктор Бобиренко в эфире программы «Ранок.LIVE».

Эксперт отметил, что из-за тотальной опасности и дефицита уцелевших объектов изменились и привычки обычных водителей, которые стараются свести к минимуму количество остановок для дозаправки.

"В моем микрорайоне тоже уже ни одной АЗС не осталось, их было четыре, ну, уже больше половины нет. Но исходя из того, что военных заправляют с мобильных АЗС, ну просто из бензовозов, и коммунальный транспорт — точно так же", — рассказал Бобиренко.

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Вражеские обстрелы охватывают огромные площади, разрушая инфраструктуру вдали от линии соприкосновения или государственной границы. По данным политолога, уничтожение придорожных транзитных комплексов фиксируется не только в Сумской области, но и на территориях соседних областей, что уже превратилось в устойчивую тенденцию.

"Мало того, они нанесли удары вглубь, под Недригайловым, это в 700 километрах от Сум, уничтожили. То есть на глубине уже более 100 километров все придорожные транзитные объекты уничтожены, так же, как между городами Харьковом и Полтавой там, сколько их есть между городами, они уничтожены. Это обычное явление", — констатировал гость эфира.

Новини.LIVE отмечали, что Сумская область ежедневно подвергается российским обстрелам. В полиции прокомментировали последствия российских ударов за прошедшие сутки. Известно, что в результате атак ранения различной степени тяжести получили пять человек.

По прогнозам, стоимость бензина в стране может вырасти до 150 гривен за литр. Главной причиной вероятного скачка цен остается дефицит и нарушение традиционных маршрутов поставок, что вынуждает импортеров переориентировать логистику и везти топливо из значительно более отдаленных направлений, что существенно удорожает его транспортировку.

АЗС Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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