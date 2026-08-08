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Головна Новини дня Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині

Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 20:23
Дрон РФ атакував потяг на Сумщині: пасажирів евакуювали
Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Російський безпілотник вранці атакував пасажирський потяг у Сумському районі. Унаслідок удару загорівся локомотив, а пасажирів довелося евакуювати.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

На Сумщині дрон атакував потяг

За даними ДСНС, російський дрон вдарив по пасажирському потягу, у якому на момент атаки перебували люди.

Після удару виникла пожежа. До ліквідації займання залучили рятувальників, однак працювати їм доводилося в умовах додаткової небезпеки.

Під час гасіння пожежі вогнеборці неодноразово призупиняли роботи через загрозу повторних атак російських безпілотників.

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Пасажирів евакуювали

Паралельно з ліквідацією пожежі офіцери-рятувальники громади спільно з представниками місцевої влади організували евакуацію пасажирів потягу.

Людей виводили із зони небезпеки, поки рятувальники працювали над ліквідацією наслідків російського удару.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів та інших людей не постраждав.

У ДСНС повідомили, що всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Наразі рятувальники завершили роботи з гасіння пожежі.

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження уточнюється.

Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині - фото 1
Евакуація пасажирів. Фото: ДСНС Сумщини
Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині - фото 2
Оперативно-рятувальна служба. Фото: ДСНС Сумщини

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 6 серпня російські війська здійснили чергову серію ударів по Сумській області. Унаслідок атак кількість постраждалих зросла до 19 людей, а троє осіб, серед яких дитина, померли в лікарнях від травм, отриманих під час попередніх обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що через систематичні російські удари по паливній інфраструктурі Сумщини повністю знищена мережа транзитних автозаправних станцій. Наразі окупанти зруйнували всі придорожні АЗС на відстані понад 100 кілометрів від обласного центру, через що військова логістика та комунальні служби були змушені терміново перебудувати роботу й перейти на використання бензовозів.

ДСНС Сумська область потяг
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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