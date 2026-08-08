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Российский дрон атаковал пассажирский поезд в Сумской области

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 20:23
Дрон РФ атаковал поезд в Сумской области: пассажиров эвакуировали
Ликвидация последствий нападения РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Утром российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумском районе. В результате удара загорелся локомотив, а пассажиров пришлось эвакуировать.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

В Сумской области дрон атаковал поезд

По данным ГСЧС, российский дрон нанес удар по пассажирскому поезду, в котором на момент атаки находились люди.

После удара возник пожар. К ликвидации возгорания привлекли спасателей, однако работать им приходилось в условиях дополнительной опасности.

Во время тушения пожара пожарные неоднократно приостанавливали работы из-за угрозы повторных атак российских беспилотников.

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Пассажиров эвакуировали

Параллельно с тушением пожара спасатели общины совместно с представителями местных властей организовали эвакуацию пассажиров поезда.

Людей выводили из зоны опасности, пока спасатели работали над ликвидацией последствий российского удара.

По предварительным данным, никто из пассажиров и других людей не пострадал.

В ГСЧС сообщили, что все очаги возгорания удалось ликвидировать. В настоящее время спасатели завершили работы по тушению пожара.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині - фото 1
Эвакуация пассажиров. Фото: ГСЧС Сумской области
Російський дрон атакував потяг із пасажирами на Сумщині - фото 2
Оперативно-спасательная служба. Фото: ГСЧС Сумской области

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 6 августа российские войска нанесли очередную серию ударов по Сумской области. В результате атак число пострадавших возросло до 19 человек, а трое, в том числе ребенок, скончались в больницах от травм, полученных во время предыдущих обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что из-за систематических российских ударов по топливной инфраструктуре Сумской области полностью уничтожена сеть транзитных автозаправочных станций. На данный момент оккупанты разрушили все придорожные АЗС на расстоянии более 100 километров от областного центра, из-за чего военная логистика и коммунальные службы были вынуждены срочно перестроить работу и перейти на использование бензовозов.

ГСЧС Сумская область поезд
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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