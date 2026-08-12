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Главная Новости дня РФ нанесла 88 ударов по Сумской области: есть жертвы и разрушения

РФ нанесла 88 ударов по Сумской области: есть жертвы и разрушения

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 08:49
Обстрелы Сумской области 12 августа: россияне убили двух мирных жителей
Спасатели тушат пожар на месте нападения. Фото: Нацполиция Украины

За сутки российские войска нанесли 88 ударов по приграничной и гражданской инфраструктуре Сумской области, в результате чего двое гражданских мужчин погибли, а ещё десять жителей получили ранения. Россияне атаковали 26 населенных пунктов области авиабомбами, артиллерией, минометами и беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

В Сумской области погибли мирные жители и были повреждены частные дома

Массированные атаки привели к трагическим последствиям среди гражданского населения, унеся жизни двух человек и ранив ещё десять человек. Вражеский обстрел Сумской общины унес жизнь 61-летнего мужчины, там же получили травмы пятеро местных жителей. Еще один смертельный случай правоохранители зафиксировали в Великописаревской общине, где погиб 62-летний житель, а один пострадавший получил телесные повреждения.

Сумська область обстріли
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция Украины

Кроме того, по одному раненому обнаружили на территории Середино-Будской, Роменской и Шосткинской общин. В полиции отмечают, что некоторые пострадавшие обращались в медицинские учреждения не сразу, а лишь через несколько дней после пережитых вражеских атак.

Обстріли Сумської області
Уничтоженный обстрелами частный дом. Фото: Нацполиция Украины

Российские снаряды нанесли значительный материальный ущерб гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате взрывов повреждены газопровод, территория предприятия и локомотив. Также масштабным разрушениям подверглись 21 частный дом и шесть автомобилей. В настоящее время полицейские тщательно документируют каждое попадание оккупантов для дальнейших расследований.

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Как сообщали Новини.LIVE, Сумская область ежедневно подвергается российским обстрелам. Так, 8 августа российский ударный дрон совершил прямую атаку на пассажирский поезд, следовавший по территории Сумского района. Поездной бригаде пришлось срочно эвакуировать всех людей из вагонов.

В результате массированного ночного обстрела региона 6 августа ранения различной степени тяжести получили 19 мирных жителей. В то же время в местных больницах от тяжелых травм, полученных во время предыдущих вражеских атак, скончались три человека, среди которых был один ребенок.

Систематические прицельные удары российских войск по топливным объектам привели к полному уничтожению сети транзитных АЗС в радиусе ста километров от Сум. Из-за острой нехватки стационарных заправок подразделения коммунальных служб и логистика сил обороны были вынуждены срочно перестроить свою работу.

Сумская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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