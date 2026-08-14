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Головна Новини дня РФ ударила по Запорізькому району: серед постраждалих є дитина

РФ ударила по Запорізькому району: серед постраждалих є дитина

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 02:03
Увечері 13 серпня 2026 року Запорізький район опинився під російським ударом
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Пізно ввечері в четвер, 13 серпня, росіяни обстріляли Запорізький район Запорізької області. Удар стався на проїжджій частині дороги поруч з автомобілем, у якому перебували люди. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Відомо про двох постраждалих, серед яких є маленька дитина. На місце атаки прибули медики.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Увечері 13 серпня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Скриншот повідломленння Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запорізького району ввечері 13 серпня

Травмувалися 25-річна жінка і п'ятирічна дитина. Медики надають потерпілим допомогу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що росіяни 13 серпня обстріляли Павлоград. Під удар потрапило приміщення логістичної компанії. Сталася пожежа. 

Також Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради писав, що в ніч проти 13 серпня армія РФ атакувала Чернігів. Місто опинилося під ударами реактивних безпілотників. Виникло займання.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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