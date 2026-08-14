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Главная Новости дня РФ ударила по Запорожскому району: среди пострадавших есть ребенок

РФ ударила по Запорожскому району: среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 02:03
Вечером 13 августа 2026 года Запорожский район оказался под российским ударом
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

Поздним вечером в четверг, 13 августа, россияне обстреляли Запорожский район Запорожской области. Удар произошел на проезжей части дороги рядом с автомобилем, в котором находились люди. Транспортное средство получило повреждения. Известно о двух пострадавших, среди которых есть маленький ребенок. На место атаки прибыли медики.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Вечером 13 августа 2026 года РФ обстреляла Запорожье
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожского района вечером 13 августа

Травмировались 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Медики оказывают потерпевшим помощь.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что россияне 13 августа обстреляли Павлоград. Под удар попало помещение логистической компании. Произошел пожар.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета писал, что в ночь на 13 августа армия РФ атаковала Чернигов. Город оказался под ударами реактивных беспилотников. Возникло возгорание.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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