РФ атакувала Павлоград: спалахнула пожежа у логістичній компанії

Наслідки атаки РФ на Павлоград 13 серпня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

У четвер, 13 серпня, російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару загорілося приміщення логістичної компанії. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Що відомо про атаку РФ на Павлоград

За словами очільника ОВА, російські війська завдали удару по Павлограду, внаслідок чого виникла пожежа у приміщенні логістичної компанії. Дані щодо постраждалих наразі встановлюють.

"Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав глава ОВА.

Зокрема, він зазначив, що рятувальники працювали на місці ворожого удару та змогли локалізувати пожежу. Водночас роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Росія може посилити удари по українській енергетиці та газовій інфраструктурі восени й узимку. Під загрозою перебувають газовидобувні об’єкти у Харківській та Полтавській областях, а також інфраструктура для імпорту газу з Європи. Попри накопичені запаси, Україні може знадобитися додатковий імпорт газу.

Новини.LIVE також писали, що Росія активізувала використання північнокорейських балістичних ракет KN-23 та KN-24 під час атак по Україні. У Воронезьку область РФ уже перекинули щонайменше один ракетний підрозділ КНДР із пусковими установками та запасом ракет. На тлі зростання балістичної загрози Україні необхідно отримати додаткові ракети Patriot для посилення захисту неба.