Россия атаковала Павлоград: в логистической компании вспыхнул пожар

Последствия атаки РФ на Павлоград 13 августа 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В четверг, 13 августа, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара загорелось здание логистической компании. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Что известно об атаке РФ на Павлоград

По словам главы ОВА, российские войска нанесли удар по Павлограду, в результате чего в здании логистической компании возник пожар. Данные о пострадавших в настоящее время устанавливаются.

"Россияне атаковали Павлоград. Нанесли удар по помещению логистической компании. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — написал глава ОВА.

В частности, он отметил, что спасатели работали на месте вражеского удара и смогли локализовать пожар. В то же время работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

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Новини.LIVE также писали, что Россия активизировала использование северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24 во время атак на Украину. В Воронежскую область РФ уже перебросили как минимум одно ракетное подразделение КНДР с пусковыми установками и запасом ракет. На фоне роста баллистической угрозы Украине необходимо получить дополнительные ракеты Patriot для усиления защиты воздушного пространства.