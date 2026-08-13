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Главная Новости дня Россияне атаковали здание логистической компании в Павлограде

Россияне атаковали здание логистической компании в Павлограде

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Дата публикации 13 августа 2026 17:38
Россия атаковала Павлоград: в логистической компании вспыхнул пожар
Последствия атаки РФ на Павлоград 13 августа 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В четверг, 13 августа, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара загорелось здание логистической компании. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Что известно об атаке РФ на Павлоград

По словам главы ОВА, российские войска нанесли удар по Павлограду, в результате чего в здании логистической компании возник пожар. Данные о пострадавших в настоящее время устанавливаются.

"Россияне атаковали Павлоград. Нанесли удар по помещению логистической компании. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — написал глава ОВА.

В частности, он отметил, что спасатели работали на месте вражеского удара и смогли локализовать пожар. В то же время работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что Россия может усилить удары по украинской энергетике и газовой инфраструктуре осенью и зимой. Под угрозой находятся газодобывающие объекты в Харьковской и Полтавской областях, а также инфраструктура для импорта газа из Европы. Несмотря на накопленные запасы, Украине может понадобиться дополнительный импорт газа.

Новини.LIVE также писали, что Россия активизировала использование северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24 во время атак на Украину. В Воронежскую область РФ уже перебросили как минимум одно ракетное подразделение КНДР с пусковыми установками и запасом ракет. На фоне роста баллистической угрозы Украине необходимо получить дополнительные ракеты Patriot для усиления защиты воздушного пространства.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака Павлоград
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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