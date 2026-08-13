Россия активизировала удары баллистическими ракетами KN-23 и KN-24 из КНДР

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: REUTERS/Stringer

Россия существенно усилила интенсивность обстрелов Украины северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 и KN-24. Так, в российский город Воронеж уже переброшено как минимум одно ракетное подразделение КНДР с шестью пусковыми установками и 120 ракетами. Поскольку ПВО Украины пока бессильна перед баллистическими ракетами, для отражения таких атак Украине необходима хотя бы 5-процентная доля американских ракет Patriot.

Об этом говорится в статье The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Россия начала активнее применять северокорейские баллистические ракеты для атак на Украину

Российские войска существенно активизировали использование баллистического вооружения северокорейского производства для нанесения ударов по территории Украины. В последнее время отмечается рост интенсивности применения баллистического оружия, в частности ракет типов KN-23 и KN-24.

Подобное вооружение противник применил во время ночной воздушной атаки на Запорожье, которая состоялась 11 августа. По оценкам специалистов, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже давно вышло за рамки исключительно поставок оружия и боеприпасов для нужд российской армии.

Также аналитики отметили, что военное присутствие Северной Кореи непосредственно вблизи украинских границ становится все более заметным. На территорию Воронежской области в РФ уже передислоцировано как минимум одно северокорейское ракетное подразделение. По предварительным разведывательным данным, эта структура имеет в своём распоряжении шесть пусковых установок и ориентировочно 120 ракет. Кроме того, власти Пхеньяна способны развернуть и задействовать в военных действиях до 50 тысяч собственных военнослужащих.

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На фоне постоянных баллистических угроз президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами подчеркнул, что для успешного перезимовки и надежной защиты гражданского населения Украине необходимо получить совсем небольшую долю от имеющихся американских ресурсов. По словам главы государства, для эффективного прикрытия неба и обеспечения боезапаса систем Patriot необходимо выделить лишь 5% от общих запасов ракет соответствующего типа, которыми располагают Соединенные Штаты Америки.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия впервые оказалась без безопасного стратегического тыла и становится все более зависимой от военной помощи со стороны КНДР. Кремль уже получил от Пхеньяна дополнительные партии баллистического вооружения, а сами удары этими ракетами по украинским городам возобновились после паузы, длившейся с августа. Одним из последствий этой возобновившейся баллистической атаки стала трагедия в Криворожье, где северокорейская ракета унесла жизни многодетной семьи.

По информации заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, за передачу оружия северокорейский режим получает от Москвы значительные экономические выгоды и современные технологии. В то же время военные специалисты из КНДР используют войну в Украине в качестве полигона, тщательно анализируя технические данные каждого запуска для устранения недостатков в собственных снарядах.