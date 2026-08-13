ГУР попереджає про посилення атак на газову інфраструктуру восени

Енергетик показує наслідки російських атак взимку 2025 року. Фото: Reuters

В осінньо-зимовий період очікується посилення російських ударів по українській енергетиці, зокрема по об'єктах газової інфраструктури. За даними розвідки, під загрозою знаходяться видобуток на Харківщині та Полтавщині, а також шляхи імпорту з Європи. Для мінімальної закупівлі газу Україні знадобиться щонайменше 400 млн євро.

Про це йдеться у статті "РБК-Україна", цитує Новини.LIVE.

Російські обстріли енергетики та газу в Україні можуть посилитися восени

Українська енергетична система готується до ускладнення ситуації в осінньо-зимовий період через загрозу нових масованих атак. За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окрім підприємств, що відповідають за генерацію електроенергії та забезпечення тепла, під прицілом російських військ можуть опинитися газотранспортні мережі, а також вітчизняні потужності з видобутку блакитного палива. Зокрема посилення ударів очікується по газовидобувних об'єктах у Полтавській та Харківській областях.

Воєнна розвідка також зауважує, що існує висока ймовірність обстрілів інфраструктурних вузлів, які задіяні під час відбору газу з підземних сховищ та забезпечення імпортних постачань з європейських країн.

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", — сказав представник ГУР МО Андрій Черняк.

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Наразі у сховищах вже вдалося накопичити близько 14 мільярдів кубометрів газу. Попри такі запаси, потреба у здійсненні додаткового імпорту палива залишається актуальною.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Росія посилила удари по українській інфраструктурі північнокорейською балістикою KN-23 та KN-24, перекинувши для цього до Воронежа підрозділ КНДР із шістьма пусковими установками та 120 ракетами.

Враховуючи, що російський оборонпром ще навесні змістив фокус на масований випуск ракетного озброєння, гострий дефіцит боєприпасів для комплексів Patriot ставить під загрозу захист неба напередодні зими та ризикує затягнути війну щонайменше до 2027 року.

На тлі очікування нових постачань ракет-перехоплювачів для української ППО Росія може не чекати морозів, а завдати масованих ударів по енергетиці найближчим часом. Як зазначає ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, ключовою проблемою прийдешнього опалювального сезону є не лише ступінь пошкодження великих ТЕС після серій атак 2022–2026 років, а й низька спроможність країни швидко ввести в експлуатацію нові об'єкти генерації.

Ситуацію з підготовкою до холодів додатково ускладнює фінансова криза в комунальному секторі: держава досі не розрахувалася з теплопостачальними підприємствами за різницю в тарифах за минулу зиму. Оскільки борг перед комунальниками ще напередодні минулого осінньо-зимового періоду сягав 72 мільярдів гривень, відсутність розрахунків та навіть чіткого підрахунку цієї заборгованості ставить під загрозу оперативне відновлення мереж.