Росія змінює ракетну тактику атак через дефіцит Patriot в Україні

Розбір завалів внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Нестача ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot загрожує затягуванням війни щонайменше до 2027 року. Аби скористатися вразливістю української ППО напередодні зими, російська оборонна промисловість ще навесні змінила пріоритети, зробивши ставку на масований випуск балістичних та крилатих ракет. І допоки Україна вразлива перед балістикою, на мир Путін не піде.

Про це йдеться у дайджесті Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Путін знає про слабке місце в ППО Україні і скористається цим взимку

Скорочення поставок ракет для систем Patriot, які є єдиним засобом перехоплення російської балістики, суттєво впливає на тривалість бойових дій, тому експерти припускають, що за нинішніх обставин це розтягне війну щонайменше до 2027 року.

Знаючи про дефіцит в українській протиповітряній обороні, Москва адаптувала свою військову промисловість. Тепер головний акцент робиться на створенні тих далекобійних ударних систем, які здатні максимально точно вражати цілі та гарантовано проривати повітряний щит України. Завдяки цій зміні Кремль розраховує завдати катастрофічної шкоди українським містам та інфраструктурі під час майбутньої зими, щоб остаточно зламати волю країни до спротиву.

Про деталі переорієнтації російського військового виробництва 10 серпня розповів заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, процес структурних змін у випуску крилатих та балістичних ракет стартував ще у квітні 2026 року. Відтоді ворог почав методично бити по об'єктах оборонно-промислової бази України. Головна мета цих атак полягала в тому, щоб не дати Києву налагодити випуск власної балістичної зброї.

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Російський військово-промисловий комплекс наразі працює з випередженням графіків. Як зазначив Скібіцький, станом на 3 серпня окупанти вже повністю закрили свій річний план із виготовлення протикорабельних крилатих ракет "Циркон" та "Онікс". Більше того, щомісячні норми виробництва ключових видів ракетного озброєння ворог стабільно перевиконує на 10-20%.

Така мілітаризація повністю вкладається у теорію перемоги Володимира Путіна. Російський лідер переконаний, що війна на виснаження спрацює, якщо його війська нескінченно довго зберігатимуть ініціативу на всьому фронті. Знищуючи інфраструктуру, Путін сподівається перечекати, поки вичерпаються як власні оборонні ресурси України, так і підтримка з боку Заходу. Саме вразливість захисту українського неба і нестача перехоплювачів дають змогу Кремлю уникати будь-яких реальних компромісів чи змістовних переговорів.

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін вкотре наголосив, що Росію не влаштовує заморожування бойових дій. Чиновник заявив, що для врегулювання необхідно усунути "корінні причини війни", що фактично є вимогою капітуляції України на початкових максималістських умовах Кремля. Поки Путін бачить військовий шлях для досягнення цих цілей, Росія не відмовиться від своїх вимог, використовуючи зимовий період для посилення ракетного терору, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Як писали раніше Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський констатує, що Росія вперше в історії опинилася без безпечного стратегічного тилу та змушена посилювати свою залежність від КНДР, отримуючи звідти додаткові балістичні ракети.

Також командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") попереджає про наміри ворога масштабувати можливості одночасного запуску балістики з нинішніх 77 до 200 одиниць, що становить серйозну загрозу для України через обмежену кількість засобів перехоплення. Ситуацію ускладнює і застосування ворогом ракет до ЗРК С-400, які через специфіку польоту виявити значно важче за ті ж "Іскандери", через що сигнал повітряної тривоги інколи лунає лише за лічені секунди до удару.

Водночас задля економії бюджету російська армія почала застосовувати нові, значно дешевші ракети "Бандероль", проте їхні суттєві технічні недоліки помітно полегшують роботу українським зенітникам.

Що ж до посилення вітчизняної протиповітряної оборони, то запуск виробництва ракет до систем Patriot в Україні є довготривалим проєктом. Лише за оцінкою голови ВГО "Україна в НАТО" Юрія Романюка, реальної появи перших таких боєприпасів вітчизняного зразка варто очікувати лише за кілька років.