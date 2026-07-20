Гетьман пояснив, чому після запуску С-400 часу на тривогу майже немає

Українські сили ППО. Фото: ОК "Південь"

Ракети до зенітного ракетного комплексу С-400 значно складніше вчасно виявити, ніж балістичні "Іскандери". Причина: особливості їхнього польоту. Саме тому повітряну тривогу під час таких атак інколи оголошують лише за лічені секунди до удару.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Гетьман розповів, чому ракети С-400 виявляють пізніше

За словами експерта, головна різниця між "Іскандером" і ракетою С-400 полягає у траєкторії польоту. Якщо "Іскандер" є балістичною ракетою, яка після запуску піднімається на висоту понад 100 кілометрів, то ракета С-400 летить набагато нижче — приблизно на висоті від одного до десяти кілометрів.

Саме тому балістичну ракету супутникові системи партнерів можуть виявити практично одразу після запуску.

"Іскандер" — це виключно балістична ракета. Вона піднімається на висоту понад сотні кілометрів, тому її швидко фіксують супутники. Час підльоту становить приблизно 7–10 хвилин", — пояснив Гетьман.

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Водночас ракети С-400 мають зовсім інші характеристики. Вони летять значно нижче та розвивають швидкість близько 2–2,5 кілометра за секунду, через що долають відстань до цілі приблизно за дві-три хвилини.

За словами Гетьмана, інформацію про пуски українська сторона отримує завдяки космічній розвідці країн-партнерів, насамперед США. Однак у випадку із С-400 сам факт запуску вдається зафіксувати лише через 20–30 секунд після старту ракети.

"Про запуск ракет по Україні ми дізнаємося завдяки космічній розвідці наших партнерів, насамперед США. Але ракету С-400 можна зафіксувати лише через 20–30 секунд після старту. Ще 20–30 секунд іде на передачу інформації та реакцію. За цей час ракета вже пролітає значну частину свого маршруту", — зазначив він.

Експерт наголосив, що саме через настільки короткий проміжок між виявленням ракети та її підльотом до цілі сигнал повітряної тривоги інколи лунає майже одночасно з вибухами. За його словами, це пов'язано не із затримкою в роботі системи оповіщення, а з технічними особливостями виявлення таких ракет і мінімальним часом на передачу інформації.

Як писали Новини.LIVE, Росія змінює тактику атак. Тепер частину протикорабельних ракетних комплексів перемістили до північних кордонів. Тому часу на виявлення загрози залишилось менше.

Також Новини.LIVE повідомляли, що перша українська ракета Patriot може з’явитися у 2028 році. Основною причиною такого довгого періоду є те, що комплектуючі Україна отримуватиме від тих самих виробників, які забезпечують США та Японію.