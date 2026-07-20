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Главная Новости дня Военный обозреватель объяснил, почему С-400 сложнее обнаружить, чем "Искандеры"

Военный обозреватель объяснил, почему С-400 сложнее обнаружить, чем "Искандеры"

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 10:39
Гетман объяснил, почему после запуска С-400 времени на тревогу почти нет
Украинские силы ПВО. Фото: ОК "Юг"

Ракеты зенитного ракетного комплекса С-400 гораздо сложнее вовремя обнаружить, чем баллистические "Искандеры". Причина: особенности их полёта. Именно поэтому воздушную тревогу во время таких атак иногда объявляют лишь за считанные секунды до удара.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Гетман рассказал, почему ракеты С-400 обнаруживаются позже

По словам эксперта, главное отличие между "Искандером" и ракетой С-400 заключается в траектории полёта. Если "Искандер" — это баллистическая ракета, которая после запуска поднимается на высоту более 100 километров, то ракета С-400 летит гораздо ниже — примерно на высоте от одного до десяти километров.

Именно поэтому спутниковые системы партнеров могут обнаружить баллистическую ракету практически сразу после запуска.

"Искандер" — это исключительно баллистическая ракета. Она поднимается на высоту более сотни километров, поэтому спутники быстро ее фиксируют. Время подлета составляет примерно 7–10 минут", — пояснил Гетман.

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В то же время ракеты С-400 имеют совершенно другие характеристики. Они летят значительно ниже и развивают скорость около 2–2,5 километра в секунду, благодаря чему преодолевают расстояние до цели примерно за две-три минуты.

По словам Гетмана, информацию о пусках украинская сторона получает благодаря космической разведке стран-партнеров, прежде всего США. Однако в случае с С-400 сам факт запуска удается зафиксировать лишь через 20–30 секунд после старта ракеты.

"О запуске ракет по Украине мы узнаем благодаря космической разведке наших партнеров, прежде всего США. Но ракету С-400 можно зафиксировать лишь через 20–30 секунд после старта. Еще 20–30 секунд уходит на передачу информации и реакцию. За это время ракета уже пролетает значительную часть своего маршрута", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что именно из-за столь короткого промежутка между обнаружением ракеты и её подлетом к цели сигнал воздушной тревоги иногда раздаётся почти одновременно с взрывами. По его словам, это связано не с задержкой в работе системы оповещения, а с техническими особенностями обнаружения таких ракет и минимальным временем на передачу информации.

Как писали Новини.LIVE, Россия меняет тактику атак. Теперь часть противкорабельных ракетных комплексов переброшена к северным границам. Поэтому времени на обнаружение угрозы осталось меньше.

Также Новини.LIVE сообщали, что первая украинская ракета Patriot может появиться в 2028 году. Основной причиной столь длительного срока является то, что комплектующие Украина будет получать от тех же производителей, которые снабжают США и Японию.

ПВО ракеты эфир Новини.LIVE
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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