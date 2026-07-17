Романюк пояснил, когда Украина сможет изготовить первую ракету Patriot

Пусковая установка, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото: US Army

Запуск производства ракет для систем Patriot в Украине не означает, что первые боеприпасы появятся уже в ближайшее время. Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что реальных результатов можно ожидать лишь через несколько лет.

Об этом он заявил в эфире программы Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эксперт назвал реальные сроки производства Patriot в Украине

По его словам, даже после получения лицензии и запуска производственных мощностей процесс изготовления будет длительным. Эксперт подчеркнул, что до конца 2026 года вряд ли удастся начать серийное производство.

"Ожидать, что к концу 2026 года мы начнём производить ракеты Patriot, — дай Бог, чтобы к концу года хотя бы запустили производство. В 2026-м ничего не будет", — отметил Романюк.

Он пояснил, что Украина не производит ключевые компоненты для таких ракет, поэтому будет вынуждена ждать поставок комплектующих от тех же производителей, которые снабжают США и Японию. Это, по его мнению, существенно повлияет на темпы производства.

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"Дай Бог, чтобы в 2028 году мы получили первую ракету Patriot собственного производства. Если это произойдет на рубеже 2027–2028 годов, это будет очень быстрый темп", — подытожил эксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли договоренности о лицензионном производстве систем Patriot. По его словам, стороны уже приступили к работе над реализацией этого соглашения.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении новых договоренностей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в сфере обороны. По словам главы государства, стороны согласовали соглашение, которое должно укрепить оборонный потенциал Украины и углубить сотрудничество между странами.