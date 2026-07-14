Украина получит ракеты SCALP, SAMP/T и истребители Rafale от Франции

Владимир Зеленский. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении масштабных оборонных договоренностей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Результатом переговоров стало новое соглашение, которое существенно усилит обороноспособность Украины и укрепит безопасность всей Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

О чем договорились Украина и Франция

Зеленский рассказал, что Украина получит лицензии на производство современного вооружения, в частности крылатых ракет SCALP, авиационных управляемых бомб AASM, а также совместно с Италией — зенитных ракет Aster 30. Кроме того, Франция присоединится к реализации антибаллистической программы FREYJA, которая должна стать одним из ключевых элементов будущей системы противоракетной обороны Украины.

Кроме того, наша страна первой получит новые усовершенствованные французко-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года.

"Состоится и закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ. Мы системно развиваем украинский боевой потенциал", — рассказал глава государства.

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Как писали Новини.LIVE, 13 июля после заседания "Коалиции желающих" Макрон заявил, что Украина получит истребители Rafale в 2028–2029 годах. Также союзники договорились усилить украинскую ПВО.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Россия утратила инициативу на поле боя. С начала года противник продвигался медленно и несла значительные потери.