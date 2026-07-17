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ГУР: Россия усиливает удары дронами по гражданскому населению

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:12
Россия готовится к усилению атак с использованием дронов на гражданское население — данные ГУР
Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские оккупационные войска получили приказ активизировать удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Для этого планируется использовать управляемые FPV-дроны и другие ударные беспилотные системы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

ГУР предупредило о приказе РФ усилить атаки дронами

По информации украинской разведки, командование российской армии приказало подразделениям усилить удары по гражданской инфраструктуре и транспортным средствам в прифронтовых районах и вблизи государственной границы.

Как отметили в ГУР, среди приоритетных целей оккупантов определены автозаправочные станции, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Выполнять эти задачи должны центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" и внешние пилоты линейных подразделений российской армии.

По данным разведки, для атак планируется применять беспилотники "Молния-1", "Молния-2", "Герань-Сикер", "Гербера-Сикер", "Ланцет", V2U и другие дроны, управляемые в режиме реального времени.

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В ГУР также сообщили, что низкий уровень подготовки российских операторов уже приводит к случаям нанесения ударов по собственным силам и гражданскому населению РФ. В частности, операторы 1427-го мотострелкового полка из-за потери ориентации направили дрон "Молния-2" на гражданский автомобиль УАЗ в Курской области. Беспилотник не попал в машину и взорвался примерно в 10 метрах от нее.

Кроме того, украинская разведка отмечает, что отдельные атаки на гражданское население в приграничных регионах России могут быть инсценированы российскими спецслужбами для дальнейшего использования в пропагандистских кампаниях против Украины.

Еще один случай, по данным ГУР, произошел на Запорожском направлении, где российские операторы беспилотников по ошибке атаковали пикап со своими военными.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что приказ об усилении атак с использованием дронов создает реальную угрозу для мирного населения Украины, и призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

ГУР: Росія посилює удари дронами по цивільних - фото 1
Заявление ГУР. Скриншот: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Новини.LIVE сообщали, что 17 июля российские войска нанесли удар по Сумам пятью управляемыми авиационными бомбами. В результате атаки зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры в нескольких районах города.

Новини.LIVE писали, что российские войска днем 16 июля атаковали Запорожье тремя авиационными бомбами. В результате обстрела погибли как минимум три человека. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, удар привел к значительным разрушениям и возгораниям. Повреждения получили жилые дома и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

разведка война в Украине беспилотник
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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