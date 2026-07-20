США готовятся к расширению войны с Ираном — Пентагон предупреждает о нехватке ресурсов

Президент США Дональд Трамп. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

США приближаются к риску полномасштабного военного конфликта с Ираном на фоне дальнейшей эскалации боевых действий. В то же время в Пентагоне обеспокоены ограниченными запасами вооружения и возможностями для развертывания более масштабной операции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Washington Post.

США приближаются к масштабной войне с Ираном

По информации издания, за последнюю неделю боевых действий погибли как минимум трое американских военнослужащих, хотя окончательное число жертв может быть больше.

В частности, в Центральном командовании США сообщили, что после иранского удара по американской военной базе в Иордании, который произошел в пятницу и унес жизни двух военных, была обнаружена еще одна группа неопознанных человеческих останков.

Кроме того, ещё один американский военнослужащий погиб на севере Ирака. Известно, что это произошло во время контролируемого обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов со сбитого иранского беспилотника.

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Собеседник The Washington Post, знакомый с внутренними обсуждениями в администрации США, рассказал, что Вашингтон уже готовится к возможному расширению боевых действий. В частности, Пентагон наращивает присутствие боевой авиации на Ближнем Востоке.

В то же время чиновник подчеркнул, что возможности США для масштабной эскалации ограничены. Среди главных причин он назвал:

сокращение запасов систем противовоздушной обороны,

дефицит дальнобойных боеприпасов,

трудности с оперативной переброской дополнительных сил и техники из-за повреждений, полученных в ходе боевых действий.

По его словам, имеющихся ресурсов может оказаться недостаточно для безопасного ведения длительной военной кампании, а Белый дом не в полной мере осознает масштаб этой проблемы.

Военные аналитики также обращают внимание на то, что американские силы пока не готовы к потенциальной наземной операции на территории Ирана. Ранее Дональд Трамп не исключил возможности такого сценария, однако эксперты считают, что реализация подобной операции потребует значительно большего количества ресурсов и времени на подготовку.

Как писали Новини.LIVE, ранее Трамп пригрозил Ирану тотальными разрушениями. Если Тегеран не вернется за стол переговоров, "США будут наносить удары по мостам и электростанциям".

В то же время 19 июля США нанесли новые удары по Ирану. Американцы хотят, чтобы иранцы прекратили обстрелы судов в Ормузском проливе.