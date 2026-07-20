Вечером 19 июля 2026 года США начали новую атаку на Иран

Суда в Ормузском проливе. Фото илюстративное: Reuters

Американские войска девятую ночь подряд наносят удары по Ирану. Вечером в воскресенье, 19 июля, атака началась в 19:00 по восточному времени. США стремятся ослабить военный потенциал Тегерана.

Об этом сообщило Центральное командование США, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Центрального командования США

Цель ударов США по Ирану

Американцы хотят, чтобы иранцы прекратили обстрелы судов в Ормузском проливе, которые ставят под угрозу жизнь моряков и мешают судоходству.

"Эти удары (США по Ирану, — Ред.) будут и дальше ослаблять иранские военные возможности, которые используются для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал республиканцев ввести санкции против Ирана. Американский лидер заявил, что этого хотел сенатор Линдси Грэм, являющийся автором санкционного законопроекта. Документ предусматривает введение 100% вторичных пошлин против стран, покупающих российские нефть и природный газ.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Fox News писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям. По словам главы Белого дома, это произойдет, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Он заявил, что иранцам лучше заключить соглашение, иначе у них ничего не останется.