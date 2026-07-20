Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США наносят новые удары по Ирану

США наносят новые удары по Ирану

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 02:50
Вечером 19 июля 2026 года США начали новую атаку на Иран
Суда в Ормузском проливе. Фото илюстративное: Reuters

Американские войска девятую ночь подряд наносят удары по Ирану. Вечером в воскресенье, 19 июля, атака началась в 19:00 по восточному времени. США стремятся ослабить военный потенциал Тегерана.

Об этом сообщило Центральное командование США, передает Новини.LIVE.

Вечером 19 июля 2026 года США обстреляли Иран
Скриншот сообщения Центрального командования США

Цель ударов США по Ирану

Американцы хотят, чтобы иранцы прекратили обстрелы судов в Ормузском проливе, которые ставят под угрозу жизнь моряков и мешают судоходству.

"Эти удары (США по Ирану, — Ред.) будут и дальше ослаблять иранские военные возможности, которые используются для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал республиканцев ввести санкции против Ирана. Американский лидер заявил, что этого хотел сенатор Линдси Грэм, являющийся автором санкционного законопроекта. Документ предусматривает введение 100% вторичных пошлин против стран, покупающих российские нефть и природный газ.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Fox News писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям. По словам главы Белого дома, это произойдет, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Он заявил, что иранцам лучше заключить соглашение, иначе у них ничего не останется.

США Иран обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации