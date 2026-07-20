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США завдають нових ударів по Ірану

Ua
Дата публікації: 20 липня 2026 02:50
Увечері 19 липня 2026 року США розпочали нову атаку на Іран
Термінова новина

Американські війська дев'яту ніч поспіль завдають ударів по Ірану. Увечері в неділю, 19 липня, атака почалася о 19:00 за східним часом. США прагнуть послаблення військових можливостей Тегерана. 

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Увечері 19 липня 2026 року США обстріляли Іран
Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану 

Американці хочуть, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці, які ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари (США по Ірану, — Ред.) продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні. 

 

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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