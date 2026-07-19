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Трамп закликав додати Іран до законопроєкту про санкції проти Росії

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Дата публікації: 19 липня 2026 18:24
Трамп закликав включити Іран до законопроєкту про санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців включити Іран до законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. За його словами, саме такий підхід спочатку пропонував автор ініціативи, сенатор Ліндсі Грем. Документ уже підтримали понад 60 сенаторів від обох партій та він передбачає суттєве посилення економічного тиску на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social у неділю, 19 липня.

Трамп закликав включити Іран до санкційного законопроєкту

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці мають включити Іран до законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. За його словами, саме такою була початкова ідея автора документа — сенатора Ліндсі Грема.

Відповідну заяву американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, наголосивши, що Іран має бути включений до законопроєкту:

"Республіканці повинні включити Іран до законопроєкту про санкції проти Росії. Саме це хотіла зробити Ліндсі, і це мало відбутися".

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Кількома днями раніше президент США також заявляв журналістам, що, на його думку, до законопроєкту про санкції проти Росії, який нині розглядає Конгрес США, мають бути включені Іран, а також угруповання "Хезболла".

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Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Що передбачає законопроєкт

Автором законопроєкту є сенатор Ліндсі Грем. Документ уже підтримали понад 60 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

Відповідно до оприлюдненої інформації, законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які купують російську нафту та природний газ. Крім того, документ спрямований проти російського "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу міжнародних обмежень.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти угоду зі США, пригрозивши країні масштабними наслідками у разі відмови. Він заявив, що без повернення Тегерана за стіл переговорів США можуть завдати ударів по мостах, електростанціях та іншій інфраструктурі. Також Трамп не виключив можливості наземної операції.

Новини.LIVE також писали, що Трамп заявив, що законопроєкт про нові санкції проти Росії має хороші шанси на ухвалення. За його словами, документ активно підтримував сенатор Ліндсі Грем, а до нього також можуть включити санкції проти Ірану та угруповання "Хезболла".

санкції проти Росії Іран Дональд Трамп
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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