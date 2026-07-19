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Главная Новости дня Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 18:24
Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект об ужесточении санкций против России. По его словам, именно такой подход изначально предлагал автор инициативы, сенатор Линдси Грэм. Документ уже поддержали более 60 сенаторов от обеих партий, и он предусматривает существенное усиление экономического давления на Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social в воскресенье, 19 июля.

Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны включить Иран в законопроект об ужесточении санкций против России. По его словам, именно такова была первоначальная идея автора документа — сенатора Линдси Грэма.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что Иран должен быть включен в законопроект:

"Республиканцы должны включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это хотела сделать Линдси, и это должно было произойти».

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Несколькими днями ранее президент США также заявлял журналистам, что, по его мнению, в законопроект о санкциях против России, который в настоящее время рассматривает Конгресс США, должны быть включены Иран, а также группировка "Хезболла".

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Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Что предусматривает законопроект

Автором законопроекта является сенатор Линдси Грэм. Документ уже поддержали более 60 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Согласно обнародованной информации, законопроект предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, закупающих российскую нефть и природный газ. Кроме того, документ направлен против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода международных ограничений.

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее заключить соглашение с США, пригрозив стране масштабными последствиями в случае отказа. Он заявил, что без возвращения Тегерана за стол переговоров США могут нанести удары по мостам, электростанциям и другой инфраструктуре. Также Трамп не исключил возможности наземной операции.

Новини.LIVE также писали, что Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет хорошие шансы на принятие. По его словам, документ активно поддерживал сенатор Линдси Грэм, а в него также могут включить санкции против Ирана и группировки "Хезболла".

санкции против России Иран Дональд Трамп
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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