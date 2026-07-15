Трамп грозит разбомбить Иран

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен заключить сделку с Америкой, либо в ином случае в стране "не останется никого". Кроме того, он пригрозил и ударами по мостам и электростанциям", если Тегеран не вернется за стал переговоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью для Fox News.

Что сказал Трамп о новых потенциальных атаках по Ирану

Во время общения с журналистом Трамп вновь усилив давления на Иран, потребовав от Тегерана заключить сделку с США.

"Вам лучше заключить сделку. У вас никого кого не останется. Но я сказал, вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется", — сказал американский лидер.

Кроме того, президент предупредил, что на следующей неделе США нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране, если Тегеран к тому моменту не вернется за стол переговоров.

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"Завтра вечером мы нанесем им очень сильный удар. Мы нанесем им очень сильный удар и послезавтра, а на следующей неделе для них все станет еще хуже, потому что на следующей неделе будут разрушены электростанции. На следующей неделе будут разрушены мосты. Мы выведем из строя все их электростанции. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров", — сказал Трамп.

Помимо этого, он не исключил возможности ввода сухопутных войск в Иран, но отметил, что не хочет этого.

"Я не хочу этого делать. Иногда необходима наземная кампания, но у нас есть другие страны, которые могут провести наземную кампанию за нас", — сказал президент США, не уточнив, какие еще страны предложили направить войска.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 июля США совершили третью ночь подряд ударов по Ирану. Трамп той ночью заявил, что США в конце концов установят контроль над Ормузским проливом.

Также мы писали, что в ночь на 13 июля США в ходе атак по Ирану впервые применили морские дроны-камикадзе.