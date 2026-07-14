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Главная Новости дня Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе: среди пострадавших есть украинцы

Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе: среди пострадавших есть украинцы

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 08:14
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе: ранены украинцы
Танкеры и другие суда в Ормузском проливе. Фото: Reuters

Иран нанес ракетный удар по двум танкерам в Ормузском проливе. В результате атаки погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения, в том числе двое граждан Украины. Власти ОАЭ назвали удар "откровенным нападением" и заявили о праве на ответные меры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

По данным Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, иранские крылатые ракеты поразили нефтяные танкеры Mombasa и Al Bahiyah, которые находились в южной части Ормузского пролива в территориальных водах Омана.

В результате удара по танкеру Mombasa погиб один из членов экипажа. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — шесть граждан Индии и двое граждан Украины.

После ракетной атаки на обоих судах вспыхнули пожары, однако их удалось оперативно взять под контроль.

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов резко осудили обстрел, назвав его "откровенным нападением". В Абу-Даби подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на дальнейшую эскалацию.

В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил нанесение удара, однако заявил, что его целями якобы были два "судна-нарушителя". В Тегеране утверждают, что танкеры проигнорировали предупреждения и пытались пройти по заминированному маршруту, а также обвинили США в том, что Вашингтон якобы подговорил экипажи продолжить движение, несмотря на опасность.

На данный момент официальной информации о состоянии двух раненых граждан Украины и их возможной эвакуации нет. Украинская сторона также пока не комментировала инцидент.

Новини.LIVE сообщали, что США в ночь на 14 июля нанесли третью подряд серию ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM). Президент Дональд Трамп заявил, что целью операции является ослабление возможностей Ирана наносить удары по судоходству и установление контроля над Ормузским проливом. По его словам, конфликт развивается быстро, а предварительная договоренность между Вашингтоном и Тегераном была сорвана Ираном.

Новини.LIVE также сообщали, что 12 июля Иран объявил о временном закрытии Ормузского пролива до прекращения, по его словам, "вмешательства" США в регион. В Тегеране утверждают, что решение было принято после предупредительного выстрела по судну, которое якобы двигалось по несанкционированному маршруту. Иран также предупредил, что не позволит ни одному судну проходить через пролив, и пригрозил жестким ответом на любые действия своих противников.

Иран украинцы Ормузский пролив
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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