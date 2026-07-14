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Главная Новости дня США начали третью подряд ночь ударов по Ирану: Трамп назвал цель

США начали третью подряд ночь ударов по Ирану: Трамп назвал цель

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Дата публикации 14 июля 2026 02:05
США атаковали Иран 14 июля в борьбе за контроль над Ормузским проливом
Дональд Трамп. Reuters

США в ночь на 14 июля вновь начали наносить удары по Ирану, и это уже третья подряд ночь атак. В то же время президент США Дональд Трамп дал понять, что столкновения происходят из-за контроля над Ормузским проливом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х и трансляцию выступления Трампа.

Что известно о новых ударах США по Ирану

"Сегодня... Центральное командование США по указанию главнокомандующего начало третью ночь подряд ударов по Ирану. Эти удары продолжат наносить серьезный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе", — говорится в заявлении CENTCOM.

Параллельно президент США Дональд Трамп вновь пообщался с журналистами в Овальном кабинете. Он сказал, что США в конечном итоге будут контролировать Ормузский пролив.

"Сегодня вечером мы атакуем их и лишаем всех их возможностей в отношении пролива, Ормузского пролива, и я думаю, в конце концов мы просто возьмем все под контроль", — сказал Трамп.

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На вопрос о том, как долго по его мнению, продлится война, он ответил, что по его мнению, конфликт развивается очень быстро.

Также Трамп сказал, что "вчера" у США и Ирана "была договоренность" и "все было уже решено". Однако потом Тегеран расторг эту договоренность, так как обнаружил, что в ней есть что-то, "что им не понравилось".

К слову, вечером 13 июля в CENTCOM заявили, что начиная с 14 июля в 16:00 (по Киеву в 23:00) войска США возобновят блокаду иранских портов.

Что говорят в Иране и не только

Иран тем временем заявил, что нанес удары по американским военным объектам в Кувейте с помощью дронов, а также выпустил крылатые ракеты по американскому военно-морскому судну, о чем пишет CNN со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно заявлению Ирана, дрон нанес удары по системам связи, топливным бакам, зенитному ракетному комплексу Patriot, наблюдательной вышке и складу боеприпасов на территории, которую Иран назвал американской военной базой в Кувейте.

Параллельно в Минобороны ОАЭ написали в Х, что два танкера ОАЭ "Момбаса" и "Бахия" подверглись атаке иранских крылатых ракет. В результате обстрела погиб один член экипажа и 8 человек получили ранения.

Также организация по обеспечению морской торговли Британии (UKMTO) сообщила, что ей поступило сообщение об инциденте с танкером в 40 морских милях от севера города Калхат (Оман).

Что известно о других атаках США по Ирану

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 13 июля США тоже нанесли серию ударов по Ирану. И в ходе этой атаки американские войска впервые применили морские дроны-камикадзе.

Также мы писали, что в ходе атаки в ночь на 9 июля США атаковали в Иране железнодорожный мост, который соединяет Россию и Китай. Москва и Пекин использовали его для торговли.

США Иран ДНР Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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