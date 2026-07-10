Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ: США поразили в Иране мост, который служил торговле РФ и Китая

СМИ: США поразили в Иране мост, который служил торговле РФ и Китая

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 07:09
США ударили по мосту между Ираном, Китаем и Россией
Авиация США. Фото: Reuters

США в ночь на 9 июля (по Киеву) повторно нанесли серию ударов по Ирану после того, как Тегеран 7 июля атаковал три торговых судна в Ормузском проливе. Во время второй атаки под удар американских войск железнодорожный мост, который соединяет Россию и Китай.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

Что известно про атаку на мост

Как пишет иранское агентство Fars, в результате ночной атаки, один из авиаударов повредил железнодорожный мост в провинции Голестан на северо-востоке Ирана.

Железнодорожная трасса, на которой расположен мост, проходит через Туркменистан и Казахстан и является ключевым торговым путем между Китаем и РФ.

Причем с конца 2025 года Россия активно его использует. Особое значение железная дорога приобрела после начала блокады Ормузского пролива, когда США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Читайте также:

Однако, как заявляется, ремонт моста будет завершен в ближайшее время.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что для него перемирия с Ираном закончилось. По его словам, иранское руководство является лжецами.

Также мы писали, что во время первой атаки после срыва перемирия, США нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана.

США Иран Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации