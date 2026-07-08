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Главная Новости дня США нанесли удары по Ирану

США нанесли удары по Ирану

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Дата публикации 8 июля 2026 06:20
7 июля 2026 года США обстреляли Иран
Ормузский залив. Фото иллюстративное: Reuters

Американские военные начали наносить мощные авиаудары по военным объектам на территории Ирана. Эта масштабная операция стала ответом на недавние удары Тегерана по гражданским коммерческим судам в международных водах Ормузского пролива. В США считают такие действия иранской стороны крайне опасными и прямым нарушением режима прекращения огня.

Об этом вечером во вторник, 7 июля, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает Новини.LIVE.

США ввечері 7 липня 2026 року завдала ударів по Ірану
Скриншот сообщения CENTCOM/X

Что известно об обстреле Ирана 7 июля

Военные подчеркнули, что цель ударов — нанести серьезный ущерб объектам, которые Иран использовал для необоснованных нападений на гражданские суда. В то же время иранские государственные СМИ и журналисты ещё до официальных заявлений США зафиксировали серию громких взрывов на юге страны: в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

Журналисты издания Axios, ссылаясь на источники среди американских чиновников, раскрыли конкретные цели атаки вблизи Ормузского пролива. Под удар попали системы ПВО, радары берегового наблюдения, зенитные и противокорабельные ракеты, площадки для запуска дронов и портовая инфраструктура. По словам инсайдера, эта операция оказалась примерно в пять раз масштабнее американских ударов по тому же региону десять дней назад.

Телеканал CNN добавляет, что операция еще не завершена. Американская сторона отметила, что не пытается действовать соразмерно, ведь ее главная цель — наказать Иран. Обмен ударами ставит под угрозу срыва меморандум о взаимопонимании, который страны подписали менее чем три недели назад при посредничестве Дональда Трампа.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Axios сообщал, что Иран и США договорились о прекращении атак. По состоянию на 28 июня перемирие продолжалось. Правда, президент США Дональд Трамп предупреждал о возможном возобновлении войны и «доведении дела до конца».

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что американские военные 28 июня атаковали ряд иранских объектов. Под ударом оказались береговые радиолокационные станции, хранилища ракет и беспилотников. Американский лидер заявил, что причиной атаки стало нарушение Соглашения о прекращении огня.

США Иран обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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