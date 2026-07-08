США 8 липня 2026 року обстріляли Іран

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Американські військові в ніч проти середи 8 липня почали завдавати потужних авіаударів по військових об'єктах на території Ірану. Ця масштабна операція стала відповіддю на нещодавні удари Тегерана по цивільних комерційних суднах у міжнародних водах Ормузької протоки. В Америці вважають такі дії іранської сторони абсолютно небезпечними та прямим порушенням режиму припинення вогню.

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) передає Новини.LIVE.

Що відомо про обстріл Ірана 8 липня

Військові наголосили, що мета ударів — завдати серйозної шкоди об'єктам, які Іран використовував для необґрунтованих нападів на цивільні екіпажі. Водночас іранські державні медіа та журналісти ще до офіційних заяв США зафіксували серію гучних вибухів на півдні країни: у портових містах Бендер-Аббас і Сірік, а також на острові Кешм.

Журналісти видання Axios, посилаючись на джерела серед американських посадовців, розкрили конкретні цілі атаки поблизу Ормузької протоки. Під удар потрапили системи ППО, радари берегового спостереження, зенітні та протикорабельні ракети, майданчики для запуску дронів та портова інфраструктура. За словами інсайдера, ця операція виявилася приблизно вп'ятеро масштабнішою за американські удари по цьому ж регіону десять днів тому.

Телеканал CNN додає, що операцію ще не завершили. Американська сторона зауважила, що не намагається діяти пропорційно, адже її головна мета — покарати Іран. Обмін ударами ставить під загрозу зриву меморандум про взаєморозуміння, який країни підписали менш ніж три тижні тому за посередництва Дональда Трампа.

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