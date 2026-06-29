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Головна Новини дня Axios: США та Іран домовилися припинити атаки й готові зустрітися

Axios: США та Іран домовилися припинити атаки й готові зустрітися

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 00:32
Війна між США та Іраном — сторони вирішили припинити взаємні удари
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні атаки один на одного. Обидві сторони планують зустрітися вже у вівторок у Катарі, щоб врегулювати суперечку щодо Ормузької протоки

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

Що передувало і що очікується

Для розуміння важливо зазначити, що близько двох тижнів тому США та Іран уклали рамкову угоду, яка відкрила шлях до опрацювання остаточного документа про завершення війни і яка охоплює ключові питання, через які почалася війна.

Крім того, рамкова угода передбачала продовження режиму припинення вогню на 60 днів. Станом на 28 червня перемир’я триває вже 11 днів, однак перебуває в хиткому становищі через взаємні удари та погрози президента США Дональда Трампа відновити війну й «довести справу до кінця».

Як пише Axios, відновлення бойових дій було спровоковано суперечливими тлумаченнями меморандуму про взаєморозуміння (рамкової угоди), особливо умов, що стосуються Ормузької протоки.

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Однак станом на зараз сторони домовилися припинити атаки, які відбувалися протягом останніх кількох днів.

"Ми вирішили припинити всі активні дії", — сказав виданню високопоставлений американський чиновник, маючи на увазі удари та інші атаки.

Другий американський чиновник також зазначив, що обидві сторони припинять атаки і що "судна можуть спокійно пересуватися", оскільки технічні переговори між країнами мають продовжитися.

Axios зазначає, що як офіційні особи США, так і ще одне джерело підтвердили, що США та Іран планують провести у вівторок зустріч. Переговори очікуються в столиці Катару.

При цьому видання уточнює, що спочатку переговори у вівторок мали відбутися у Швейцарії й стосуватися ядерної програми. Однак ескалація конфлікту призвела до перенесення зустрічі в інше місце та переорієнтації її на Ормузьку протоку.

Як повідомляло Новини.LIVE, 25 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Іран атакував судно, яке проходило через Ормузьку протоку. Через добу після інциденту президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир’я, після чого в ніч на 27 червня американські війська завдали удару по іранських цілях. Відповідь Тегерана також не забарилася.

Також ми писали, що в ніч на 28 червня США знову завдали ударів по Ірану, оскільки Тегеран атакував ще одне судно. Пізніше стало відомо, що й Іран завдав удари у відповідь.

США Іран Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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