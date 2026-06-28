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США другу ніч поспіль атакують Іран

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Дата публікації: 28 червня 2026 01:24
28 червня США атакували Іран
Авіація США. Фото: x.com/CENTCOM

Армія США в ніч на 28 червня знову атакувала об’єкти на території Ірану. Причиною стало те, що Тегеран здійснив нову атаку на танкер, який проходив через Ормузьку протоку.

Про це заявили в Центральному командуванні США (CENTCOM), передає Новини.LIVE.

Чому США завдали ударів по Ірану

"Сили Центрального командування США за вказівкою головнокомандувача завдали додаткових ударів по кількох цілях в Ірані", — йдеться в заяві.

Як пояснили в CENTCOM, після вчорашніх ударів США у відповідь на іранську атаку на танкер M/V Ever Lovely, Іран отримав шанс дотриматися угоди про припинення вогню.

Однак Тегеран вирішив не скористатися цією можливістю, після чого іранці запустили дрони і о 04:30 ранку 27 червня завдали удару по танкеру M/T Kiku. Як уточнюють у командуванні, танкер під панамським прапором прямував з понад 2 млн барелів сирої нафти.

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"Сьогодні сили Центрального командування США завдали ударів у відповідь на триваючу агресію Ірану проти комерційного судноплавства. Американські військові літаки завдали ударів по іранській військовій розвідувальній інфраструктурі, системам зв’язку, об’єктам ППО, сховищам безпілотників та мінним загородженням", — йдеться у повідомленні.

Підсумовуючи, у CENTCOM додали, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку триває. Армія США, у свою чергу, зберігає боєздатність і готовність до дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька тижнів тому США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир’я на 60 днів і відкрила шлях до переговорів щодо ядерної програми та остаточної угоди про припинення війни. Минулих вихідних цей перший раунд розпочався і пройшов успішно, оскільки сторони досягли низки домовленостей.

Однак після атаки Ірану на судно президент США Дональд Трамп заявив 26 червня, що Тегеран порушив режим припинення вогню.

США Іран Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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