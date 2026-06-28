28 червня США атакували Іран

Авіація США. Фото: x.com/CENTCOM

Армія США в ніч на 28 червня знову атакувала об’єкти на території Ірану. Причиною стало те, що Тегеран здійснив нову атаку на танкер, який проходив через Ормузьку протоку.

Про це заявили в Центральному командуванні США (CENTCOM), передає Новини.LIVE.

Чому США завдали ударів по Ірану

"Сили Центрального командування США за вказівкою головнокомандувача завдали додаткових ударів по кількох цілях в Ірані", — йдеться в заяві.

Як пояснили в CENTCOM, після вчорашніх ударів США у відповідь на іранську атаку на танкер M/V Ever Lovely, Іран отримав шанс дотриматися угоди про припинення вогню.

Однак Тегеран вирішив не скористатися цією можливістю, після чого іранці запустили дрони і о 04:30 ранку 27 червня завдали удару по танкеру M/T Kiku. Як уточнюють у командуванні, танкер під панамським прапором прямував з понад 2 млн барелів сирої нафти.

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"Сьогодні сили Центрального командування США завдали ударів у відповідь на триваючу агресію Ірану проти комерційного судноплавства. Американські військові літаки завдали ударів по іранській військовій розвідувальній інфраструктурі, системам зв’язку, об’єктам ППО, сховищам безпілотників та мінним загородженням", — йдеться у повідомленні.

Підсумовуючи, у CENTCOM додали, що транзит комерційних суден через Ормузьку протоку триває. Армія США, у свою чергу, зберігає боєздатність і готовність до дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька тижнів тому США та Іран уклали рамкову угоду, яка продовжила перемир’я на 60 днів і відкрила шлях до переговорів щодо ядерної програми та остаточної угоди про припинення війни. Минулих вихідних цей перший раунд розпочався і пройшов успішно, оскільки сторони досягли низки домовленостей.

Однак після атаки Ірану на судно президент США Дональд Трамп заявив 26 червня, що Тегеран порушив режим припинення вогню.