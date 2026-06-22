США та Іран провели перший раунд мирних переговорів — про що домовилися

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо укладення остаточної мирної угоди. За підсумками зустрічі сторони заявили про досягнення прогресу та низку домовленостей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС Пакистану в соцмережі X та CNN.

США та Іран досягли перших домовленостей

Як зазначається, переговори відбулися у "позитивній і конструктивній атмосфері". За їх результатами США та Іран погодилися створити Комітет високого рівня, який здійснюватиме політичний нагляд за процесом посередництва.

Очікується, що головні переговірники регулярно звітуватимуть перед комітетом та координуватимуть роботу спеціальних груп. Вони займатимуться питаннями ядерної програми, санкційної політики, а також моніторингом виконання майбутніх домовленостей.

Крім того, сторони узгодили дорожню карту для підготовки остаточної угоди протягом наступних 60 днів. Технічні консультації щодо всіх ключових питань триватимуть у Швейцарії до кінця поточного тижня.

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Також США та Іран домовилися створити координаційний центр із врегулювання конфліктів, який, зокрема, працюватиме над питанням припинення вогню в Лівані.

Що заявили в Ірані

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що після переговорів були зняті санкції щодо іранської нафти, а частину заморожених активів країни за кордоном розблокували.

За його словами, посередницькі зусилля Пакистану та Катару сприяли прогресу в питаннях регіональної безпеки та економічної співпраці.

Водночас іранські ЗМІ повідомили, що на початковому етапі Тегеран розглядав можливість відмовитися від продовження переговорів через заяви президента США Дональда Трампа.

Зокрема, під час ефіру на Fox News американський лідер пригрозив Ірану наслідками у разі перекриття Ормузької протоки та виступив із жорсткими заявами на адресу іранської делегації. Попри це сторони продовжили діалог та погодили подальшу роботу над майбутньою мирною угодою.

Новини.LIVE повідомляли, що Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення бойових дій. Документ уже набрав чинності, а підписання відбулося в середу, 17 червня.

Новини.LIVE інформували, що Іран протягом останніх тижнів суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї. Для цього застосовано вибухові пастки, що потенційно може ускладнити можливі операції США з його вилучення.