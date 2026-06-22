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Главная Новости дня Первый раунд переговоров США и Ирана завершился прогрессом

Первый раунд переговоров США и Ирана завершился прогрессом

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Дата публикации 22 июня 2026 08:06
США и Иран провели первый раунд мирных переговоров — о чем они договорились
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном о заключении окончательного мирного соглашения. По итогам встречи стороны заявили о достижении прогресса и ряде договоренностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Пакистана в социальной сети X и CNN.

США и Иран достигли первых договоренностей

Как отмечается, переговоры прошли в "позитивной и конструктивной атмосфере". По их итогам США и Иран договорились создать Комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества.

Ожидается, что главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и координировать работу специальных групп. Они будут заниматься вопросами ядерной программы, санкционной политики, а также мониторингом выполнения будущих договоренностей.

Кроме того, стороны согласовали "дорожную карту" для подготовки окончательного соглашения в течение следующих 60 дней. Технические консультации по всем ключевым вопросам будут проходить в Швейцарии до конца текущей недели.

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Также США и Иран договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, который, в частности, будет работать над вопросом прекращения огня в Ливане.

Что заявили в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что после переговоров были сняты санкции в отношении иранской нефти, а часть замороженных активов страны за рубежом разблокирована.

По его словам, посреднические усилия Пакистана и Катара способствовали прогрессу в вопросах региональной безопасности и экономического сотрудничества.

В то же время иранские СМИ сообщили, что на начальном этапе Тегеран рассматривал возможность отказаться от продолжения переговоров из-за заявлений президента США Дональда Трампа.

В частности, во время эфира на Fox News американский лидер пригрозил Ирану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива и выступил с жесткими заявлениями в адрес иранской делегации. Несмотря на это, стороны продолжили диалог и согласовали дальнейшую работу над будущим мирным соглашением.

Новини.LIVE сообщали, что что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению боевых действий. Документ уже вступил в силу, а подписание состоялось в среду, 17 июня.

Новини.LIVE информировали, что Иран в последние недели значительно усилил защиту своих запасов высокообогащённого урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. Для этого применяются взрывные ловушки, что потенциально может усложнить возможные операции США по его изъятию. 

США Иран Дональд Трамп
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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