Иран усилил охрану хранилищ урана и перекрыл доступ к туннелям

Хранилища урана в Иране. Фото: CNN

В последние недели Иран значительно усилил охрану своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. Это было сделано с помощью взрывных ловушек, что может затруднить потенциальные операции США по его изъятию.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

По данным пяти источников, знакомых с американской разведкой, Тегеран намеренно блокирует доступ к подземным туннелям и минирует входы в ключевые объекты.

Речь идет о примерно полутонне урана, доступ к которому, по словам собеседников, стал гораздо сложнее, опаснее и технически ресурсоемчее, чем еще несколько недель назад.

Иран затруднил потенциальную операцию США

Усиление защиты ядерных объектов напрямую влияет на обсуждение возможных действий США по изъятию или уничтожению этого материала. Ранее американская сторона рассматривала варианты наземной операции, однако отказалась от них из-за высоких рисков. Сейчас новые укрепления Ирана создают дополнительные трудности для любых потенциальных попыток доступа к хранилищам.

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По данным американских чиновников, стороны якобы приближаются к предварительному соглашению, которое предусматривает передачу обогащенного урана США с последующим его уничтожением. В то же время официальные заявления Вашингтона и Тегерана существенно различаются, а точные условия возможного документа остаются неизвестными.

По оценкам международного сообщества, основная часть запасов может быть сосредоточена в подземных туннелях ядерного комплекса в Исфахане. Часть материала, вероятно, размещена и на других объектах на территории Ирана.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) в четверг, 11 июня, нанесли новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Приказ о начале воздушной операции отдал Дональд Трамп.

Также недавно иранские силы сбили американский военный вертолет, что могло стать одним из факторов эскалации и принятия решения о ответном ударе. США отметили, что причиной ударов является неоправданная агрессия Ирана.