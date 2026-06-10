Через збитий гелікоптер: США завдали ударів по Ірану
Ua
Дата публікації: 10 червня 2026 02:45
Термінова новина
У ніч проти середи, 10 червня, Штати завдали ударів по Ірану. Атака стала відповіддю на агресію з боку Тегерану. Увечері 8 червня іранці збили гелікоптер американської армії.
Про це в соцмережі Х повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Ірану
"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили Центрального командування США (CENTCOM) за вказівкою головнокомандувача розпочали завдання ударів з метою самооборони по Ірану у відповідь на вчорашнє збиття гелікоптера Apache армії США", — йдеться в повідомленні командування.
Також у дописі зазначається, що причиною ударів є невиправдана агресія Ірану.
Новина доповнюється
Читайте також:
Реклама