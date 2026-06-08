Ізраїль атакував Іран попри заклики Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

У понеділок вранці, 8 червня, Армія оборони Ізраїлю заявила про нанесення ударів по Ірану. Це сталося після того, як у неділю президент США Дональд Трамп закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу утриматися від відповідної атаки на Іран.

Про це повідомляє повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Що відомо про атаку Ізраїлю на Іран

"Початковий звіт — Деякий час тому ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах іранського терористичного режиму в західній і центральній частинах Ірану. Подробиці буде повідомлено пізніше", — йшлося в публікації ізраїльської армії в Telegram приблизно о 04:26 за Києвом.

Тим часом у КВІР повідомили, що звуки вибухів було чутно щонайменше у трьох містах — Тегерані, Тебрізі та Ісфахані.

Також там додали, що, попередньо, ізраїльські військові використовували під час атаки "балістичні ракети повітряного базування".

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Заява армії Ізраїлю. Фото: скріншот

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, у неділю 7 червня Іран уперше з 8 квітня запустив ракети по Ізраїлю. Тегеран аргументував своє рішення відповіддю на ізраїльський удар по Лівану, який стався того самого дня, але через кілька днів після перемир'я.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду, а також анонсував, що зателефонує прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу і закличе не здійснювати атаку у відповідь.

Пізніше у виданні Axios вийшов матеріал, де було сказано, що Нетаньягу під час бесіди з Трампом чинив опір, але все таки "формально погодився" не відповідати на атаку.