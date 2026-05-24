Трамп заявив, що проект майбутньої угоди з Іраном практично узгоджений

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном практично узгоджено. У рамках цієї угоди буде відкрито Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що сказав Трамп про мирну угоду з Іраном

За словами лідера США, він зараз перебуває в Білому домі, де в нього відбулася "плідна розмова" з лідерами країн Близького Сходу щодо Ірану і всього, що пов'язано з меморандумом про взаєморозуміння в галузі миру.

Наразі сторони вже майже погодили документ, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки.

"Угода значною мірою досягнута під час переговорів і підлягає остаточному узгодженню між Сполученими Штатами Америки, Ісламською Республікою Іран і різними іншими країнами, перерахованими вище... Наразі обговорюються заключні аспекти і деталі угоди, які будуть оголошені найближчим часом. На додаток до багатьох інших елементів угоди буде відкрито Ормузьку протоку", — написав Трамп.

Також він повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, яка теж "пройшла дуже добре".

Пост Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, у четвер і п'ятницю переговорники з Пакистану і Катару провели важливі переговори зі своїми колегами з Ірану. На цьому тлі з'явилися ознаки прогресу в тому, що сторони зможуть досягти мирної угоди дипломатичним шляхом.

Так, уже в суботу, 23 травня, представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив в ефірі державного телебачення Ірану, що сторони близькі до узгодження меморандуму про взаєморозуміння, який насамперед націлений на припинення війни.

Якщо документ буде досягнуто, то після цього США та Іран протягом 30-60 днів узгоджуватимуть фінальний варіант мирної угоди. І саме на цих переговорах буде порушено низку важливих питань, включно з ядерною програмою Ірану.

У ЗМІ була інформація, що документ меморандуму може бути оголошений протягом наступних 24 годин.

Що ще відомо

Як повідомляло Новини.LIVE, на початку цього тижня Дональд Трамп заявив, що призупинив запланований новий напад на Іран. Він аргументував це тим, що вирішив дати можливість провести переговори після того, як США отримали від іранської сторони нову мирну пропозицію.

Також ми писали, що на тлі триваючого конфлікту Іран заявив про намір запровадити плату за використання підводних інтернет-кабелів, які прокладені через Ормузьку протоку.