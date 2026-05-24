Трамп заявил, что проект будущей сделки с Ираном практически согласован

Дата публикации 24 мая 2026 00:15
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном практически согласован. В рамках этой сделки будет открыт Ормузский пролив.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Что сказал Трамп о мирной сделке с Ираном

По словам лидера США, он сейчас находится в Белом доме, где у него состоялся "плодотворный разговор" с лидерами стран Ближнего Востока по поводу Ирана и всему, что связано с меморандум о взаимопонимании в области мира.

На данный момент стороны уже почти согласовали документ, который предусматривает в том числе открытие Ормузского пролива.

"Соглашение в значительной степени достигнуто в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами, перечисленными выше... В настоящее время обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. В дополнение ко многим другим элементам соглашения будет открыт Ормузский пролив", — написал Трамп.

Также он сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который тоже "прошел очень хорошо".

США и Иран почти согласовали меморандум, заявил Трамп
Пост Трампа. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, в четверг и пятницу переговорщики из Пакистана и Катара провели важные переговоры со своими коллегами из Ирана. На этом фоне появились признаки прогресса в том, что стороны смогут достичь мирной сделки дипломатическим путем.

Так, уже в субботу, 23 мая, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения Ирана, что стороны близки к согласованию меморандума о взаимопонимании, который в первую очередь нацелен на прекращения войны.

Если документ будет достигнут, то после этого США и Иран в течение 30-60 дней будут согласовывать финальный вариант мирной сделки. И именно на этих переговорах будут затронуты ряд важных вопросов, включая ядерную программу Ирана.

В СМИ была информация, что документ меморандума может быть объявлен в течение следующих 24 часов.

Что еще известно

Как сообщало Новини.LIVE, в начале этой недели Дональд Трамп заявил, что приостановил запланированное новое нападение на Иран. Он аргументировал это тем, что решил дать возможность провести переговоры после того, как США получили от иранской стороны новое мирное предложение.

Также мы писали, что на фоне продолжающегося конфликта Иран заявил о намерении ввести плату за использование подводных интернет-кабелей, которые проложены через Ормузский пролив.

Иран Дональд Трамп мирное соглашение
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
