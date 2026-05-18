Иран угрожает обкладывать платой интернет-кабели в Ормузском проливе

Ормузский пролив. Фото: Reuters

Иран заявил о намерении ввести плату за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов для мирового цифрового трафика. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Тегеране также прозвучали намеки на возможное вмешательство в работу кабельной инфраструктуры.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Иран пытается усилить влияние через Ормузский пролив

По данным CNN, иранские законодатели уже обсудили план, который может коснуться кабелей, соединяющих арабские страны с Европой и Азией.

"Мы введем плату за интернет-кабели", — заявил представитель иранских военных Эбрагим Зольфагари.

Связанные с Корпусом стражей Исламской революции медиа сообщили, что компании вроде Google, Microsoft, Meta и Amazon должны будут соблюдать иранское законодательство, а операторы кабелей — платить лицензионные сборы за прохождение через пролив.

Ормузский пролив давно считается одним из главных энергетических маршрутов мира, однако теперь Тегеран стремится использовать его и как инструмент цифрового влияния. Через подводные кабели проходит подавляющее большинство мирового интернет-трафика, а также финансовые операции, банковские системы, облачные сервисы и военные коммуникации.

Эксперт Bloomberg Economics Дина Эсфандияри считает, что Иран стремится продемонстрировать миру собственные рычаги влияния.

"Он хочет создать настолько высокую цену для глобальной экономики, чтобы никто больше не решился атаковать Иран", — пояснила она.

По словам аналитиков, Иран может использовать асимметричные методы давления, включая потенциальные угрозы для подводной инфраструктуры. Особое беспокойство вызывает тот факт, что некоторые кабели, в частности Falcon и Gulf Bridge International, проходят через иранские территориальные воды.

Специалисты отмечают, что даже частичное повреждение подводных кабелей может иметь серьезные последствия для мировой экономики. Под угрозой могут оказаться банковские переводы, биржевая торговля, работа дата-центров, стриминговых сервисов и международного бизнеса.

Старший исследователь Habtoor Research Center Мустафа Ахмед предупредил, что атака на кабели может спровоцировать "каскадную цифровую катастрофу" сразу на нескольких континентах.

Больше всего могут пострадать страны Персидского залива, Индия, а также часть Восточной Африки. В то же время эксперты TeleGeography отмечают, что кабели через Ормузский пролив обеспечивают менее 1% глобальной международной пропускной способности по состоянию на 2025 год.

Аналитики считают, что заявления Тегерана являются частью более широкой стратегии давления на Запад после обострения конфликта и возвращения Дональда Трампа к активной внешней политике в отношении Ирана.

Впрочем, пока остается непонятным, как именно Иран сможет заставить международные компании выполнять его требования, ведь из-за американских санкций прямые финансовые операции с Тегераном фактически заблокированы.

Как сообщали Новини.LIVE, США объявили новый пакет санкций против лиц и компаний, которые были причастны к производству и поставке иранских ударных дронов Shahed. Под ограничения попали 10 физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает участниками сети поддержки иранской оборонной промышленности.

В то же время бывший вице-президент США Камала Харрис раскритиковала политику администрации Дональда Трампа в отношении операции против Ирана. Она заявила, что главным бенефициаром эскалации на Ближнем Востоке может стать Россия.